Mundial 2026
Las banderas de España que están prohibidas en el Mundial
La FIFA incluye banderas españolas entre las nuevas medidas de seguridad
Cada vez es más habitual que los organismos deportivos sean más cuidadosos en cuanto a los elementos permitidos en los distintos eventos, y más si tienen carga política, carácter discriminatorio u ofensivo hacia un grupo étnico, país, origen, color de piel, identidad, orientación sexual, género o religión. Entre las medidas de seguridad que ha implementado la FIFA en este mundial 2026; comparten una lista de las banderas que permiten entrar al estadio y las que no, todas con una medida máxima de 2 metros de largo x 1.5 metros de ancho.
BANDERAS ESPAÑOLAS PROHIBIDAS
En este caso los elementos prohibidos están relacionados con grupos radicales o posiciones autoritarias; concretamente la bandera franquista que contiene un águila, también, la carlista, la del Sagrado Corazón, al igual que, las banderas relacionadas con el independentismo catalán.
Por otro lado, si se permite la entrada a banderas oficiales, las que muestren escudos relacionados con las federaciones y las que contengan el logo de las diferentes ligas.
OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Aparte de la prohibición de entrar a los estadios con armas, explosivos, bengalas, fuegos artificiales, gases irritantes o drogas ilegales, entre otros objetos. La FIFA ha implementado para este mundial nuevas restricciones; tales como el límite de 100 ml en líquidos, además de la imposibilidad de acceder con aerosoles, pinturas y rotuladores permanentes de gran tamaño ni materiales en polvo, por ejemplo, la harina.
Otras de las restricciones más llamativas: no se puede entrar con botellas ni termos de cualquier tipo, aunque estas sean reutilizables, además de comida ni bebida. Otros elementos que aparecen en la lista son los carritos de bebé, globos o pelotas hinchables, asimismo las mochilas y bolsas que no sean transparentes; de igual manera están prohibidos las máscaras o elementos que oculten el rostro, si estos no están justificados religiosamente o sin prescripción médica.
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