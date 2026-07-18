Los catorce precedentes entre España y Argentina antes de la final del Mundial
Ambas selecciones solo se han medido una vez en partido oficial en una Copa del Mundo con victoria para la albiceleste
Javier Pancho
Tan solo queda poco más de 24 horas para que la selección española y Argentina se enfrenten en la final del Mundial que tendrá lugar este domingo en Nueva York en el estadio MetLife Stadium con capacidad para 82.500 personas. Estas selecciones tienen un largo historial de enfrentamientos, hasta catorce, pero solo uno en partido oficial y hace 60 años.
Los de Luis de La Fuente llegan al encuentro tras ofrecer una gran versión en la semifinal ante Francia (0-2) con goles de Miker Oyarzabal y Pedro Porro. Mientras los de Scaloni, tuvieron que sufrir para poder ganar a Inglaterra que comenzó golpeando primero. Enzo Fernández y Lautaro Martínez remontaron el partido.
Ninguna conoce la derrota, España todo victorias y un empate contra Cabo Verde, Argentina invicta hasta el momento, pero llegando a la pórroga con Cabo Verde y Suiza.
Cuántas veces se han enfrentado y antecedentes en Mundiales
La final del domingo, será el decimoquinto duelo entre España y Argentina. El último antecedente fue en 2018, una goleada en partido amistoso por 6-1 con Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli en los banquillos.
Nos tenemos que ir hasta el 13 de julio de 1966 para ver un encuentro oficial entre ambas y fue en el Mundial de Inglaterra. 'La Roja' y la albiceleste se medían en la primera jornada de la fase de grupos con derrota de España por 2-1, en el grupo G, junto a Alemania Occidental y Suiza. La selección estaba entrenada por José Villalonga y no pasaron de grupos tras quedar terceras y solo vencer a Suiza. En ese equipo jugaban futbolista como Iribar, Luis del Sol, Gento o Pirri.
En total, seis victorias para los españoles, dos empates y seis victorias argentinas. Una final que decantará la balanza hacia un lado.
España vs Argentina
7 de diciembre de 1952: España-Argentina 0-1
5 de julio de 1953: Argentina-España 1-0
24 de julio de 1960: Argentina-España 2-0
11 de junio de 1961: España-Argentina 2-0
13 de julio de 1966 Fase de grupos del Mundial : Argentina-España 2-1
11 de octubre de 1972: España-Argentina 1-0
12 de octubre de 1974: Argentina-España 1-1
12 de octubre de 1988: España-Argentina 1-1
20 de septiembre de 1995: España-Argentina 2-1
17 de noviembre de 1999: España-Argentina 0-2
11 de octubre 2006: España-Argentina 2-1
14 de noviembre 2009: España-Argentina 2-1
7 de septiembre 2010: Argentina-España 4-1
27 de marzo 2018: España-Argentina 6-1
Fuente: Superdeporte
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