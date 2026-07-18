Qué dicen las IA sobre el ganador del Mundial 2026

A tan solo tres días de la final del mundial de fútbol en la que se enfrentarán España y Argentina; todavía no hay un claro favorito ante la competitividad que presentan ambos equipos. 'La Roja' busca, 16 años después, regalar a los españoles ese ansiada segunda copa del mundo; pero, a su vez el conjunto argentino está dispuesto a darlo todo para revalidar, de manera consecutiva, el título. Por eso, le hemos preguntado a la inteligencia artificial, basándose en las estadísticas de cada selección, quién es el que más probabilidades tiene de hacerse con el campeonato del mundo.

¿QUIÉN ES EL FAVORITO DE LA IA?

ChatGPT, Gemini y Copilot coinciden en qué España puede salir invicta con una probabilidad del 60%; la sólida defensa, su consistencia, el buen trabajo en equipo y la frescura que aporta la juventud son algunos de los argumentos en los que se basan para colocar a la selección española como favorita. Aunque, no descartan a Argentina; alegan que los vigentes campeones cuentan con un porcentaje del 45% por su competitividad y concentración los 90 minutos del partido, además de las remontadas que han protagonizado en partidos complicados, al igual que la experiencia que tiene el equipo a la presión de una final. Ninguna de las IA lanza un resultado salvo ChatGPT; predice que el marcador final será de 2-1 a favor de España.

Claude, sin embargo, no se decide por un claro ganador. Aunque le da una ligera ventaja a España de un 20% respecto a Argentina, esta inteligencia artificial está segura de que el partido se acabará decidiendo en una ronda de penaltis; pero no descarta un empate, con un porcentaje del 30 por ciento. Asimismo, destaca que variables como una tarjeta roja, un penalti, varias faltas o un rebote pueden decidir el partido, y el resultado deja fuera de juego las estadísticas. Menciona el "efecto francia", es decir añade que aunque España ganara a Francia de manera aplastante esto no significa que vaya a ser igual en la final; en esto influye el estilo de juego del rival.

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Por último, Grok (X) se decanta porque el título caiga del lado de los argentinos; prevé que los arbicelestes ganen con un 50% respecto al 20% de posibilidades para España. Esto se debe a que esta inteligencia artificial coloca a Messi como una pieza clave dentro de la cohesión del equipo, además de que han ganado las finales a las que se han enfrentado. Y añade que la selección española con su estilo de juego pueden ser más vulnerables en contragolpes y pérdidas de balón.