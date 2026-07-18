Javi Torralba: "El mejor título sería llenar el Roig Arena con el femenino"

Bienvenido, Javi. En primer lugar, llegas a un club que ya es ganador, sobre todo a nivel nacional. Que viene de una temporada con el título de Liga y de Copa de la Reina. No sé si eso te suma un poco de responsabilidad.

Bueno, hubiese ganado o no, la línea del club es siempre estar compitiendo por todo. Tenemos la obligación de estar allí, no es más presión. Entro en un club donde siento mucha responsabilidad, Creo que es el mejor proyecto a nivel nacional, con diferencia, por la apuesta que están haciendo por el femenino en instalaciones, en staffs, en todo. Y sí, esa responsabilidad la tengo, pero es una de las partes que me atrae de haber aceptado esto.

Llegas a un equipo en el que ya conoces a algunas de sus jugadoras porque en su etapa de formación las has tenido y has podido vivir también su evolución desde lejos. Ahora las vas a ver más de cerca todavía ¿Cómo de orgulloso estás de todas esas jugadoras y cómo has seguido su evolución?

Bueno, al final, cuando eres un entrenador de formación, que lo que intentas es acompañar a las jugadoras para que puedan construir sus sueños y llegar a la élite, cuando ves que son capaces y cómo no se estancan y que todas las semillas que tú has ido plantando han ayudado a que no paren de dar esos pasitos, es evidente que tu ego y tu orgullo se agrandan. Muy chulo. También me hace mucha ilusión que me acompañen en mi primera experiencia profesional y al final lo que demuestra es que lo que trabajamos en el pasado sí que tenía cabida en la élite del presente y eso también me da mucha tranquilidad de cara a cómo afrontar el trabajo que me toca empezar.

Imagino que también tienes muchas ganas de poder debutar en el Roig Arena y que esté lleno hasta la bandera ¿Qué piensas del pabellón? ¿tienes ganas de ya estar en él?

Cuando me reuní por primera vez con Esteban, Enric y compañía, una de las cosas que les dije es que a mí me haría una ilusión tremenda conseguir llenarlo en el femenino, creo que se ha conseguido en el masculino, y que nuestro trabajo tendría que ser lo suficientemente atractiva para que eso pasase. Ese sí sería un título tremendo si lo consiguiésemos. Y muchas, muchas ganas de verme en esa pista, de verme el primer día allí, de ver a la afición. Ahora me da más vértigo. El hecho de poder estar ahí, vivirlo y normalizarlo, con muchas ganas.

Valencia VLC SPD presentación del nuevo entrenador de Valencia Basket de liga Femenina Endesa Javier Torralba / Francisco Calabuig / LEV

Sé que es pronto para hablar de objetivos deportivos, pero ahora que has asumido este reto, no sé cuál es tu lista de objetivos más allá de resultados ¿Cuáles son los que te has marcado? ¿Con qué estarías satisfecho?

Yo, con que toda esa gente que ha apostado por mí esté tranquila, esté orgullosa y pueda devolverles esa confianza. Que vayan pasando esos días y sientan que ha sido un acierto y que era la decisión correcta. Entonces, si eso conlleva ganar X, ganar Y, ser muy competitivo, genial. Pero son la gente que ha apostado por mí, y quiero esa confianza que están depositando, devolvérsela con un volumen de trabajo. Y que esos resultados vengan, como hemos dicho antes, a causa de ese día a día.

Quiero que la afición se encuentre un Valencia Basket divertido, que sea atractivo, que les haga ilusión venir al día siguiente, que estén esperando ya el siguiente partido de casa Javi Torralba — Entrenador de Valencia Basket femenino

¿Qué mensaje le puedes dar a la afición sobre qué baloncesto o qué Valencia Basket se va a encontrar cuando venga al Roig Arena cada fin de semana?

Pues yo quiero que se encuentren un Valencia Basket divertido, que sea atractivo, que les haga ilusión venir al día siguiente, que estén esperando ya el siguiente partido de casa. Eso en un baloncesto, como hemos dicho, actual y moderno, donde todo va a un ritmo muy alto, donde dominar las posiciones es clave. Dominar los rebotes, un punto a nivel de presencia física y atlética, defensivamente hablando, que nos permita aprovechar esos ocho primeros segundos. Bueno, tenemos un muy buen ejemplo este año en el masculino, sabiendo que son líneas distintas, pero intentar coger esas cosas que han funcionado, que ya es un modelo de éxito, e intentar replicarlo en cierta manera.