MUNDIAL 2026 - LA GRAN FINAL
Alineaciones oficiales de la final del Mundial 2026 España - Argentina: onces confirmados de De la Fuente y Scaloni
España repite el bloque que las ha llevado hasta la gran final, con De la Fuente manteniendo su apuesta por Fabián Ruiz y Scaloni aferrándose a Messi y diez guerreros
Pascu Calabuig
La espera ha terminado. España ya ha desvelado sus cartas para la gran final del Mundial 2026, que se disputa este domingo (21:00 horas) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Luis de la Fuente ha apostado por la continuidad, confiando en los futbolistas que les han llevado hasta el último escalón del campeonato.
En el combinado español apenas hay sorpresas. Unai Simón seguirá defendiendo la portería, mientras que la línea defensiva estará formada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella, un cuarteto que se ha consolidado durante las eliminatorias. En la medular, el seleccionador mantiene su confianza en Fabián Ruiz, cuya entrada por Pedri en los cruces frente a Bélgica y Francia dio equilibrio y rendimiento al equipo. El andaluz volverá a acompañar a Rodri y Dani Olmo, dejando a Pedri de nuevo como alternativa desde el banquillo.
En ataque tampoco hay cambios. Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal repetirán como tridente ofensivo, una apuesta que combina desequilibrio, movilidad y gol. De la Fuente mantiene así el bloque que ha respondido en los momentos de máxima exigencia del torneo y que ahora buscará conquistar el segundo Mundial de la historia para España.
La 'Scaloneta' con tres cambios
Enfrente estará una Argentina que apueste por un once muy reconocible, aunque con tres novedades, una en defensa, Montiel, y dos en el medio, el ex del Valencia Rodrigo De Paul y Nico González. Lionel Scaloni prácticamente se fija en el equipo que remontó a Inglaterra en semifinales durante la recta final del partido, con Emiliano 'Dibu' Martínez bajo palos; Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González y Rodrigo de Paul en la medular; y la pareja formada por Lionel Messi y Julián Álvarez como principal amenaza ofensiva.
Con respecto al once inicial de la semifinal, caen en el bando argentino Nahuel Molina, Giuliano Simeone y el pivote Leandro Paredes, que deja su sitio a De Paul.
Dos selecciones que llegan en un gran momento, dos estilos diferentes y veintidós futbolistas ya confirmados para disputar el partido más importante del campeonato. Todo está preparado para decidir quién levanta la Copa del Mundo. El objetivo es bordar en el pecho la segunda estrella, en 2010 el único valenciano que estuvo entre los campeones de Sudáfrica fue Raúl Albiol. Esta vez, Álex Grimaldo (València) y Ferran Torres (Foios) competirán por poder emular al de Vilamarxant.
Alineaciones confirmadas
España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal
Argentina (4-4-2): Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández, Nico González; Leo Messi y Julián Álvarez
Fuente: Superdeporte
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