Apoteosis pop en el gran día del fútbol

El descanso ha dejado de ser descanso. La final del Mundial ha estrenado un espectáculo de media parte a la americana y el fútbol, durante unos minutos, ha sido desalojado por una apoteosis pop sin fronteras. Madonna ha abierto el desfile flanqueada por Ronaldo y Ronaldinho, dos iconos del balón convertidos en figurantes de lujo para Music. Después, Gustavo Dudamel ha dirigido una versión orquestal de Seven Nation Army, con Animal, el batería de los Muppets, golpeando los parches y la orquesta recreando la celebración vikinga.

BTS ha tomado el relevo con la precisión coreográfica de Dynamite y Ted Lasso, el entrenador de ficción que llegó a la Premier sin saber demasiado de fútbol, hizo de maestro de ceremonias para llamar a Justin Bieber. El canadiense rebajó por un instante los decibelios con Everything Hallelujah: el estadio ha quedado en silencio, como si aquella sucesión vertiginosa de estrellas hubiera encontrado una pausa espiritual.

La final todavía guardaba su mayor conexión con la historia musical de los mundiales. Shakira ha aparecido en el centro del campo junto a Burna Boy para interpretar Dai Dai, la canción del torneo, rodeada de bailarines. La colombiana, que lleva más de dos décadas poniendo banda sonora al fútbol, ha enlazado pasado y presente antes del cierre colectivo: imágenes de Pelé en los videomarcadores, la palabra Love dibujada sobre el césped y un coro infantil acompañado por los Muppets, Dudamel, Shakira y Coldplay interpretando su canción. La imagen cenital ha convertido el mensaje en el último golpe de efecto de un espectáculo concebido para que la final también se jugara en las pantallas.

La ceremonia previa ya había dejado claro que el Mundial quería despedirse como un macrofestival. Fogo Azul había llevado la percusión de Brooklyn al estadio y el streamer IShowSpeed apareció sobre una recreación del Empire State para proclamar que aquello era la Copa del Mundo, entre rascacielos de lona, ritmo urbano y una escenografía de ciudad global. Post Malone, vestido de tejano, cantó Chrome Heartbreaker entre llamas, en un decorado semejante a un campo petrolífero bombardeado, y se unió después a Swae Lee para Sunflower, el éxito de Spider-Man: un nuevo universo.

Jennifer Hudson interpretó el himno de Estados Unidos y Robbie Williams, enfundado en un chándal brillante, compartió con Nicole Scherzinger y Laura Pausini Desire, el himno de la FIFA; Pausini introdujo el castellano como guiño a los dos países finalistas. Tom Cruise puso la voz de tráiler de Hollywood con un discurso sobre el fútbol como idioma común, capaz de cruzar culturas sin necesidad de palabras.

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Y justo antes de que las palabras dejaran paso al balón llegó el acento valenciano. Spanish Brass interpretó la Marcha Real sobre el césped, con traje gris, camiseta negra y zapatillas rojas. El quinteto de metales, Premio Nacional de Música, asumió uno de los momentos de mayor exposición de la final: hacer sonar el himno de España ante el mundo, minutos antes del pitido inicial. Después, María Becerra, envuelta en la bandera argentina, interpretó el de su país. Entonces sí: tras la pirotecnia, las estrellas y el exceso, comenzó el fútbol.