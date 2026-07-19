¿Dónde se celebran los títulos de la selección en València?

Esta noche se disputa la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Millones de aficionados estarán pendientes de lo que ocurra en el MetLife Stadium de Nueva York, donde la selección española buscará conseguir su segundo trofeo del Mundial y bordar una nueva estrella sobre su camiseta.

Para los aficionados de La Roja que prefieran vivir el ambiente acompañados, varios espacios e instalaciones de València habilitarán pantallas gigantes para seguir la final y disfrutar del ambiente. Espacios públicos como la Plaza del Ayuntamiento o el Roig Arena reunirán a miles de aficionados para seguir la retransmisión en directo, además de pubs y bares como La Casa de la Mar, El Garaje Foodie o la Terraza Àtic.

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Aunque no se ha habilitado un punto oficial donde celebrar un posible título, es muy probable que la afición se concentre en lugares como la Plaza del Ayuntamiento o el pabellón Roig Arena para celebrar el encuentro, tal como ocurrió en la Eurocopa de 2024.