Mundial 2026
¿Dónde se celebran los títulos de la selección en València?
Miles de aficionados se reunirán ante las pantallas gigantes instaladas en València para seguir en directo la final del Mundial 2026
Esta noche se disputa la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Millones de aficionados estarán pendientes de lo que ocurra en el MetLife Stadium de Nueva York, donde la selección española buscará conseguir su segundo trofeo del Mundial y bordar una nueva estrella sobre su camiseta.
Para los aficionados de La Roja que prefieran vivir el ambiente acompañados, varios espacios e instalaciones de València habilitarán pantallas gigantes para seguir la final y disfrutar del ambiente. Espacios públicos como la Plaza del Ayuntamiento o el Roig Arena reunirán a miles de aficionados para seguir la retransmisión en directo, además de pubs y bares como La Casa de la Mar, El Garaje Foodie o la Terraza Àtic.
Aunque no se ha habilitado un punto oficial donde celebrar un posible título, es muy probable que la afición se concentre en lugares como la Plaza del Ayuntamiento o el pabellón Roig Arena para celebrar el encuentro, tal como ocurrió en la Eurocopa de 2024.
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