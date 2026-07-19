En Directo
FINAL DEL MUNDIAL
Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella
Los pupilos de Luis de la Fuente buscan superar a la Argentina de Messi en su último paso hacia el ansiado título
La espera ha llegado a su fin. Dieciséis años después de que Iker Casillas alzase nuestra primera Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, ha llegado el turno para una nueva hornada de futbolistas que se han ganado el derecho a soñar. Dani Olmo, Rodri, Oyarzabal, Lamine, Laporte y compañía buscarán esta noche en Nueva York emular a la generación de oro del balompié español. Tras una fase eliminatoria espléndida, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado que atesora el fútbol y carácter necesarios para lograr la segunda estrella.
Enfrente, una última prueba de fuego: la selección argentina. Un conjunto, liderado por Lionel Messi, que viene dominando el fútbol sudamericano y mundial los últimos cinco años. España se las verá con la fascinante capacidad del bloque formado por Lionel Scaloni para adaptarse a las necesidades del encuentro, atravesando todo tipo de registros a lo largo de los noventa minutos.
¿Bordará España una segunda estrella en su pecho? ¿Se despedirá Messi a lo grande del fútbol de primer nivel? Quédate a vivir con nosotros esta apasionante noche futbolística.
España, de menos a más
Tras una fase de grupos que sembró dudas en torno a la Roja, la selección española ha respondido a las expectativas a partir de dieciseisavos de final. Austria, Portugal, Bélgica y Francia han sido testigo de la progresión de un equipo que, sin grandes actuaciones individuales, ha sabido ir mejorando su nivel fase a fase.
Bienvenidos a una cita histórica
Sean bienvenidos a la retransmisión de la final del Mundial 2026, que enfrentará a Argentina frente a España. La Roja buscará esta noche superar a la vigente campeona y alzarse con la segunda estrella de su historia.
- El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
- Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
- Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
- Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
- El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
- El PSPV pide que el secretario general de la Diputación de Valencia anule el pleno del día 30 por vulnerar sus derechos
- Un helicóptero y cuatro patrullas de la Guardia Civil participan en la búsqueda del toro y las vaquillas fugadas de los festejos de Gátova
- Los valencianos Spanish Brass tocarán el himno de España en la final del Mundial