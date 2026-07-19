Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final Mundial ValenciaPantalla gigantes MundialCova Tallada DéniaActuaciones Mundial 2026barrios argentinos ValenciaTercera ola de calorPiscinas Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

En Directo

FINAL DEL MUNDIAL

Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

Los pupilos de Luis de la Fuente buscan superar a la Argentina de Messi en su último paso hacia el ansiado título

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, abraza al internacional Lamine Yamal.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, abraza al internacional Lamine Yamal. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Quintana

La espera ha llegado a su fin. Dieciséis años después de que Iker Casillas alzase nuestra primera Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, ha llegado el turno para una nueva hornada de futbolistas que se han ganado el derecho a soñar. Dani Olmo, Rodri, Oyarzabal, Lamine, Laporte y compañía buscarán esta noche en Nueva York emular a la generación de oro del balompié español. Tras una fase eliminatoria espléndida, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado que atesora el fútbol y carácter necesarios para lograr la segunda estrella.

Enfrente, una última prueba de fuego: la selección argentina. Un conjunto, liderado por Lionel Messi, que viene dominando el fútbol sudamericano y mundial los últimos cinco años. España se las verá con la fascinante capacidad del bloque formado por Lionel Scaloni para adaptarse a las necesidades del encuentro, atravesando todo tipo de registros a lo largo de los noventa minutos.

Noticias relacionadas

¿Bordará España una segunda estrella en su pecho? ¿Se despedirá Messi a lo grande del fútbol de primer nivel? Quédate a vivir con nosotros esta apasionante noche futbolística.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  2. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  3. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  4. Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
  5. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  6. El PSPV pide que el secretario general de la Diputación de Valencia anule el pleno del día 30 por vulnerar sus derechos
  7. Un helicóptero y cuatro patrullas de la Guardia Civil participan en la búsqueda del toro y las vaquillas fugadas de los festejos de Gátova
  8. Los valencianos Spanish Brass tocarán el himno de España en la final del Mundial

El PSPV pide una ley que obligue al Consell a garantizar formación a todos los valencianos frente a danas

El PSPV pide una ley que obligue al Consell a garantizar formación a todos los valencianos frente a danas

Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

La sociedad civil restaura en Albal la placa vandalizada en memoria de las víctimas de la dana

La sociedad civil restaura en Albal la placa vandalizada en memoria de las víctimas de la dana

Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak

Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Belle And Sebastian vencen a la nostalgia, al calor y a la estupidez

Belle And Sebastian vencen a la nostalgia, al calor y a la estupidez

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión
Tracking Pixel Contents