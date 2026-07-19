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¿Cuánto dura el descanso de la final del Mundial entre España y Argentina?

La FIFA ha confirmado que el intermedio no durará tanto como en un principio se había especulado

La ceremonia inaugural del Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026. / Sashenka Gutiérrez / EFE

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Carlos Jover

Una de las dudas que más expectación ha generado antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina era la duración del descanso. Aunque en un principio se había especulado mucho sobre el tiempo de duración, finalmente sera menos de lo esperado.

La presencia de un espectáculo musical con artistas de primer nivel había alimentado las especulaciones sobre una posible pausa mucho más larga de lo habitual, pero finalmente la FIFA ha despejado cualquier incógnita.

Finalmente, la FIFA ha confirmado que el intermedio tendrá una duración total de 17 minutos, apenas dos más que los 15 minutos reglamentarios de un partido de fútbol. De ese tiempo, alrededor de once minutos estarán destinados a las actuaciones musicales previstas sobre el césped del MetLife Stadium, mientras que el resto se empleará en el montaje y desmontaje del escenario y en las labores de acondicionamiento del terreno de juego antes del inicio de la segunda parte.

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De esta forma, la final apenas verá alterado su desarrollo pese al espectáculo organizado para el descanso. Un miedo, que se había alimentado, sobre todo, por si cortaba mucho el ritmo del partido a los jugadores de ambas selecciones. Además, se mantendrán las pausas de hidratación que ya han sido habituales durante el Mundial debido a las altas temperaturas.

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