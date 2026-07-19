España ya sabe cómo vencer a Messi en una final: tres internacionales tienen la fórmula: Ferran y el Valencia CF, Unai y Laporte

Lionel Messi ha disputado 45 finales a lo largo de su carrera con un balance en el que predomina el éxito. Desde aquella primera del Mundial sub-20 de hace más de dos décadas (2005), ganada con la Albiceleste juvenil a Nigeria, a la última antes de la de este domingo, la del título de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami frente al Vancouver, el ex del FC Barcelona colecciona 32 partidos decisivos con el sabor del triunfo. Esta noche, España busca que sean 14 las finales perdidas por Messi.

Sin embargo, la historia enseña a España un camino: el argentino no es invulnerable en las finales. Antes de que definitivamente la Argentina de Messi despegase con las conquistas de la Copa América (2021 y 2024) y, sobre todo, del Mundial de Catar 2022, el país sudamericano lloraba las desgracias vividas en la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania o las ediciones de la Copa América perdidas frente a Brasil (2007) y Chile (2015 y 2016).

Entre los 13 equipos que disfrutaron la alegría de arrebatarle un título en una final a Messi hay tres jugadores de la actual selección española. Uno de ellos, valenciano: Ferran Torres. Los otros dos, vascos y fruto de la cantera del Athletic Club, el portero Unai Simón y el defensa central Aymeric Laporte.

El Valencia CF sabe perfectamente lo que es tumbar a Messi. Los blanquinegros se llevaron la Copa del Rey de 2019, año del Centenario del club, en una final extraordinaria. Corrían años meteóricos del considerado mejor futbolista de la historia. El Barça se plantó en la final del Benito Villamarín con cinco entorchados a lo largo de la década y cuatro consecutivos antes de medirse al conjunto de Marcelino García Toral. Para la prensa nacional, la final tenía poca historia y parecía escrita, pero el Valencia derrumbó todos los pronósticos.

Los valencianistas no se arrugaron, lucharon por cada balón y Francis Coquelin, ayudado de forma solidaria por todos los demás compañeros, no dejó respirar a Messi. El argentino, en un guion similar al que se está jugando en este Mundial con Argentina, pudo recortar distancias en el minuto 73 con un buen gol. No obstante, los murciélagos no permitieron la remontada e hicieron valer los dos tantos del primer tiempo, obra de Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno.

Ferran, Laporte y Unai ya saben lo que es derrotar a Messi

Ferran Torres, con el dorsal 20, tuvo que conformarse con ver la final desde el banquillo, aunque había jugado un papel protagonista en aquella Copa del Rey que supo a gloria para el Valencia CF tras once años de sequía, precisamente, en el aniversario de los 100.

Los otros dos internacionales con España presentes entre los 26 convocados de Luis de la Fuente son Aymeric Laporte y Unai Simón. El central, la experiencia en esta rejuvenecida España, participó en la Supercopa de España 2015 que el Athletic Club le ganó al Barcelona. Tres años después emigró al Manchester City y no pudo estar en la final de la Supercopa 2021, ya a partido único entre los mismos equipos. Tampoco Nico Williams, que empezaba a despuntar desde el filial de los leones.

En la final de la Supercopa de España 2021, el Athletic Club se midió al Barça con Unai Simón como portero titular. Tres años coincidió con Messi en España, en los que recibió goles del argentino en la competición doméstica y en Copa... pero no en aquella final de la Supercopa que los leones llevaron a la prórroga en una remontada épica. Antoine Griezmann marcó los dos tantos culés (77' y 40'), pero el Athletic no se rindió y compitió hasta el último aliento con goles de De Marcos (42'), Villalibre (90') y el mayor de los Williams, Iñaki (93'), ya en el tiempo añadido.

Dolido por la derrota, Messi vivió la primera expulsión de su carrera por un golpe en la cabeza de Asier Villalibre a pocos segundos del final.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Ferran Torres tienen la receta para ganarle una final a Messi.

Leo Messi, en la final de Sevilla contra el Valencia CF / SD

Las 45 finales de Leo Messi

Estas son las 45 finales que ha jugado Leo Messi (en negrita, las que ha perdido):

Selección Argentina (10)

2005: Mundial Sub-20 - Argentina 2-1 Nigeria

Mundial Sub-20 - Argentina 2-1 Nigeria 2007: Copa América - Brasil 3-0 Argentina

2008: JJOO - Argentina 1-0 Nigeria

JJOO - Argentina 1-0 Nigeria 2014: Mundial Brasil 2014 - Alemania 1-0 Argentina

2015: Copa América - Chile 0(4)-0(1) Argentina

2016: Copa América Centenario - Argentina 0(2)-0(4) Chile

2021: Copa América - Argentina 1-0 Brasil

Copa América - Argentina 1-0 Brasil 2022: Finalissima - Argentina 3-0 Italia

Finalissima - Argentina 3-0 Italia 2022: Mundial Qatar 2022 - Argentina 3(4)-3(2)

Mundial Qatar 2022 - Argentina 3(4)-3(2) 2024: Copa América - Argentina 1-0 Colombia

Barcelona (31)

2006: Supercopa de España - Espanyol 0-1 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-0 Espanyol. Global: Barcelona 4-0 Espanyol.

2006: Supercopa de Europa - Barcelona 0-3 Sevilla

2009: Copa del Rey - Athletic Bilbao 1-4 Barcelona

2009: Champions League - Barcelona 2-0 Manchester United

2009: Supercopa de España - Athletic Bilbao 1-2 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-0 Athletic Bilbao. Global: Barcelona 5-1 Athletic Bilbao.

2009: Supercopa de Europa - Barcelona 1-0 Shakhtar

2009: Mundial de Clubes - Estudiantes 1-2 Barcelona

2010: Ida Supercopa de España - Sevilla 3-1 Barcelona / Vuelta Barcelona 4-0 Sevilla. Global: Barcelona 5-3 Sevilla. Leo no jugó la revancha.

2011: Copa del Rey - Barcelona 0-1 Real Madrid

2011: Champions League - Barcelona 3-1 Manchester United

2011: Ida Supercopa de España - Real Madrid 2-2 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-2 Real Madrid. Global: Barcelona 5-4 Real Madrid.

2011: Supercopa de Europa - Barcelona 2-0 Porto

2011: Mundial de Clubes - Santos 0-4 Barcelona

2012: Copa del Rey - Athletic Bilbao 0-3 Barcelona

2012: Ida Supercopa de España - Barcelona 3-2 Real Madrid / Vuelta Real Madrid 2-1 Barcelona. Global: Real Madrid 4-4 Barcelona. El Merengue fue campeón por un gol más de visitante.

2013: Ida Supercopa de España - Atlético de Madrid 1-1 Barcelona / Vuelta Barcelona 0-0 Atlético de Madrid. Campeón el Barcelona por gol de visitante.

2014: Copa del Rey - Real Madrid 2-1 Barcelona

2015: Copa del Rey - Athletic Bilbao 1-3 Barcelona

2015: Champions League - Juventus 1-3 Barcelona

2015: Supercopa de Europa - Barcelona 5-4 Sevilla

2015: Ida Supercopa de España - Athletic Club 4-0 Barcelona / Vuelta Barcelona 1-1 Athletic Club. Global: Athletic 5-1 Barcelona.

2015: Mundial de Clubes - River 0-3 Barcelona

2016: Copa del Rey - Barcelona 2-0 Sevilla

2016: Ida Supercopa de España - Sevilla 0-2 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-0 Sevilla. Global: Barcelona 5-0 Sevilla.

2017: Copa del Rey - Barcelona 3-1 Deportivo Alavés

2017: Ida Supercopa de España - Barcelona 1-3 Real Madrid / Vuelta Real Madrid 2-0 Barcelona. Global: Real Madrid 5-1 Barcelona.

2018: Copa del Rey - Barcelona 5-0 Sevilla

2018: Supercopa de España - Barcelona 2-1 Sevilla

2019: Copa del Rey - Barcelona 1-2 Valencia

2021: Supercopa de España - Barcelona 2-3 Athletic Bilbao

2021: Copa del Rey - Athletic Bilbao 0-4 Barcelona

PSG (1)

2022: Supercopa de Francia - PSG 4-0 Nantes

Inter Miami (3)

2023: Leagues Cup - Nashville 1 (9) - 1 (10) Inter Miami

2025: Leagues Cup - Seattle Sounders 3-0 Inter Miami

2025: MLS - Inter Miami 3 -1 Vancouver

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Fuente de datos sobre las finales: 'Diario Olé' de Argentina