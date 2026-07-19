MUNDIAL 2026 - LA GRAN FINAL
España ya sabe cómo vencer a Messi en una final: tres internacionales tienen la fórmula: Ferran y el Valencia CF, Unai y Laporte
Ferran Torres, Unai Simón y Aymeric Laporte ya derrotaron al capitán argentino en partidos por un título y buscarán repetir la historia en la gran final del Mundial
Hasta la fecha, de las 45 finales que ha jugado el astro argentino 13 equipos han podido tumbarlo en el partido definitivo, uno de ellos es el Valencia CF
Pascu Calabuig
Lionel Messi ha disputado 45 finales a lo largo de su carrera con un balance en el que predomina el éxito. Desde aquella primera del Mundial sub-20 de hace más de dos décadas (2005), ganada con la Albiceleste juvenil a Nigeria, a la última antes de la de este domingo, la del título de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami frente al Vancouver, el ex del FC Barcelona colecciona 32 partidos decisivos con el sabor del triunfo. Esta noche, España busca que sean 14 las finales perdidas por Messi.
Sin embargo, la historia enseña a España un camino: el argentino no es invulnerable en las finales. Antes de que definitivamente la Argentina de Messi despegase con las conquistas de la Copa América (2021 y 2024) y, sobre todo, del Mundial de Catar 2022, el país sudamericano lloraba las desgracias vividas en la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania o las ediciones de la Copa América perdidas frente a Brasil (2007) y Chile (2015 y 2016).
Entre los 13 equipos que disfrutaron la alegría de arrebatarle un título en una final a Messi hay tres jugadores de la actual selección española. Uno de ellos, valenciano: Ferran Torres. Los otros dos, vascos y fruto de la cantera del Athletic Club, el portero Unai Simón y el defensa central Aymeric Laporte.
El Valencia CF sabe perfectamente lo que es tumbar a Messi. Los blanquinegros se llevaron la Copa del Rey de 2019, año del Centenario del club, en una final extraordinaria. Corrían años meteóricos del considerado mejor futbolista de la historia. El Barça se plantó en la final del Benito Villamarín con cinco entorchados a lo largo de la década y cuatro consecutivos antes de medirse al conjunto de Marcelino García Toral. Para la prensa nacional, la final tenía poca historia y parecía escrita, pero el Valencia derrumbó todos los pronósticos.
Los valencianistas no se arrugaron, lucharon por cada balón y Francis Coquelin, ayudado de forma solidaria por todos los demás compañeros, no dejó respirar a Messi. El argentino, en un guion similar al que se está jugando en este Mundial con Argentina, pudo recortar distancias en el minuto 73 con un buen gol. No obstante, los murciélagos no permitieron la remontada e hicieron valer los dos tantos del primer tiempo, obra de Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno.
Ferran, Laporte y Unai ya saben lo que es derrotar a Messi
Ferran Torres, con el dorsal 20, tuvo que conformarse con ver la final desde el banquillo, aunque había jugado un papel protagonista en aquella Copa del Rey que supo a gloria para el Valencia CF tras once años de sequía, precisamente, en el aniversario de los 100.
Los otros dos internacionales con España presentes entre los 26 convocados de Luis de la Fuente son Aymeric Laporte y Unai Simón. El central, la experiencia en esta rejuvenecida España, participó en la Supercopa de España 2015 que el Athletic Club le ganó al Barcelona. Tres años después emigró al Manchester City y no pudo estar en la final de la Supercopa 2021, ya a partido único entre los mismos equipos. Tampoco Nico Williams, que empezaba a despuntar desde el filial de los leones.
En la final de la Supercopa de España 2021, el Athletic Club se midió al Barça con Unai Simón como portero titular. Tres años coincidió con Messi en España, en los que recibió goles del argentino en la competición doméstica y en Copa... pero no en aquella final de la Supercopa que los leones llevaron a la prórroga en una remontada épica. Antoine Griezmann marcó los dos tantos culés (77' y 40'), pero el Athletic no se rindió y compitió hasta el último aliento con goles de De Marcos (42'), Villalibre (90') y el mayor de los Williams, Iñaki (93'), ya en el tiempo añadido.
Dolido por la derrota, Messi vivió la primera expulsión de su carrera por un golpe en la cabeza de Asier Villalibre a pocos segundos del final.
Unai Simón, Aymeric Laporte y Ferran Torres tienen la receta para ganarle una final a Messi.
Las 45 finales de Leo Messi
Estas son las 45 finales que ha jugado Leo Messi (en negrita, las que ha perdido):
Selección Argentina (10)
- 2005: Mundial Sub-20 - Argentina 2-1 Nigeria
- 2007: Copa América - Brasil 3-0 Argentina
- 2008: JJOO - Argentina 1-0 Nigeria
- 2014: Mundial Brasil 2014 - Alemania 1-0 Argentina
- 2015: Copa América - Chile 0(4)-0(1) Argentina
- 2016: Copa América Centenario - Argentina 0(2)-0(4) Chile
- 2021: Copa América - Argentina 1-0 Brasil
- 2022: Finalissima - Argentina 3-0 Italia
- 2022: Mundial Qatar 2022 - Argentina 3(4)-3(2)
- 2024: Copa América - Argentina 1-0 Colombia
Barcelona (31)
- 2006: Supercopa de España - Espanyol 0-1 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-0 Espanyol. Global: Barcelona 4-0 Espanyol.
- 2006: Supercopa de Europa - Barcelona 0-3 Sevilla
- 2009: Copa del Rey - Athletic Bilbao 1-4 Barcelona
- 2009: Champions League - Barcelona 2-0 Manchester United
- 2009: Supercopa de España - Athletic Bilbao 1-2 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-0 Athletic Bilbao. Global: Barcelona 5-1 Athletic Bilbao.
- 2009: Supercopa de Europa - Barcelona 1-0 Shakhtar
- 2009: Mundial de Clubes - Estudiantes 1-2 Barcelona
- 2010: Ida Supercopa de España - Sevilla 3-1 Barcelona / Vuelta Barcelona 4-0 Sevilla. Global: Barcelona 5-3 Sevilla. Leo no jugó la revancha.
- 2011: Copa del Rey - Barcelona 0-1 Real Madrid
- 2011: Champions League - Barcelona 3-1 Manchester United
- 2011: Ida Supercopa de España - Real Madrid 2-2 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-2 Real Madrid. Global: Barcelona 5-4 Real Madrid.
- 2011: Supercopa de Europa - Barcelona 2-0 Porto
- 2011: Mundial de Clubes - Santos 0-4 Barcelona
- 2012: Copa del Rey - Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
- 2012: Ida Supercopa de España - Barcelona 3-2 Real Madrid / Vuelta Real Madrid 2-1 Barcelona. Global: Real Madrid 4-4 Barcelona. El Merengue fue campeón por un gol más de visitante.
- 2013: Ida Supercopa de España - Atlético de Madrid 1-1 Barcelona / Vuelta Barcelona 0-0 Atlético de Madrid. Campeón el Barcelona por gol de visitante.
- 2014: Copa del Rey - Real Madrid 2-1 Barcelona
- 2015: Copa del Rey - Athletic Bilbao 1-3 Barcelona
- 2015: Champions League - Juventus 1-3 Barcelona
- 2015: Supercopa de Europa - Barcelona 5-4 Sevilla
- 2015: Ida Supercopa de España - Athletic Club 4-0 Barcelona / Vuelta Barcelona 1-1 Athletic Club. Global: Athletic 5-1 Barcelona.
- 2015: Mundial de Clubes - River 0-3 Barcelona
- 2016: Copa del Rey - Barcelona 2-0 Sevilla
- 2016: Ida Supercopa de España - Sevilla 0-2 Barcelona / Vuelta Barcelona 3-0 Sevilla. Global: Barcelona 5-0 Sevilla.
- 2017: Copa del Rey - Barcelona 3-1 Deportivo Alavés
- 2017: Ida Supercopa de España - Barcelona 1-3 Real Madrid / Vuelta Real Madrid 2-0 Barcelona. Global: Real Madrid 5-1 Barcelona.
- 2018: Copa del Rey - Barcelona 5-0 Sevilla
- 2018: Supercopa de España - Barcelona 2-1 Sevilla
- 2019: Copa del Rey - Barcelona 1-2 Valencia
- 2021: Supercopa de España - Barcelona 2-3 Athletic Bilbao
- 2021: Copa del Rey - Athletic Bilbao 0-4 Barcelona
PSG (1)
- 2022: Supercopa de Francia - PSG 4-0 Nantes
Inter Miami (3)
- 2023: Leagues Cup - Nashville 1 (9) - 1 (10) Inter Miami
- 2025: Leagues Cup - Seattle Sounders 3-0 Inter Miami
- 2025: MLS - Inter Miami 3 -1 Vancouver
Fuente de datos sobre las finales: 'Diario Olé' de Argentina
Fuente: Superdeporte
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