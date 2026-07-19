Ferran Torres marca un gol agónico en la prórroga para hacer soñar a España
El delantero valenciano desatascó la final ante Argentina en el minuto 105 de la prórroga con un tanto trascendental cuando la selección más lo necesitaba
El fútbol valenciano vuelve a dejar su huella en la historia grande de la selección española. En el escenario más imponente del planeta, el MetLife Stadium, el jugador valenciano Ferran Torres se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la final al marcar un gol que puede valer un campeonato del mundo.
En la prórroga ante Argentina, apareció la picardía y la puntería del de Foios. El esférico entró en el minuto 105 de la prórroga, desatando la locura en el banquillo de la Roja y en los miles de aficionados españoles desplazados a Estados Unidos. Un zarpazo letal que llegó en el momento exacto, justo cuando la selección más lo necesitaba.
Un gol con ADN de Foios para la historia
El delantero del FC Barcelona, que nunca ha escondido el orgullo por sus raíces en l'Horta Nord, firmó una de esas acciones que quedan grabadas para siempre en el fútbol español. Su gol no solo rompió el muro argentino en el epílogo del primer tiempo de la prórroga, sino que coronó una actuación sobria, llena de madurez y carácter competitivo.
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