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MUNDIAL 2026

La casa de César Tárrega, con el corazón dividido en la final del Mundial España - Argentina

El central del Valencia CF comparte una imagen junto a su pareja, la argentina Sofía Lafuente, reflejando el ambiente que se vive en muchos hogares antes de la gran final de este domingo

Españoles y argentinos, con el corazón dividido esta noche

Españoles y argentinos, con el corazón dividido esta noche / M. À. Montesinos

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Hugo Ferrer

València

El defensa del Valencia CF César Tárrega, internacional sub-21 con España, ha publicado una 'story' en Instagram junto a su pareja, la argentina Sofía Lafuente, que da fe de cómo se va a vivir la final del Mundial desde las 21:00 horas en su casa: con el corazón dividido. Sofía es quien hace la foto delante del espejo con la bandera de Argentina pintada a ambos lados de la cara y la camiseta de la Albiceleste, pero César responde al lado con la 'Roja' enfundada y señalando el escudo de España.

La pasión, como en tantos otros hogares españoles con amigos y familiares argentinos, se va a desbordar a partir de las nueve de la noche. La pareja, por cierto, se prometió en diciembre de 2025 y habitualmente comparte sus bellos momentos en redes sociales.

La pareja, antes del partido

La pareja, antes del partido / Instagram César Tárrega

Un vestuario, con claro apoyo a la 'Roja'

Por ejemplo, la convivencia entre españoles y argentinos para los jugadores del Valencia no solo se ha vivido en casa de los Tárrega, sino que también ha sido así dentro mismo de la concentración del equipo esta semana en Girona. Allí, uno de los 'capos' del vestuario es argentino, Guido Rodríguez. De hecho, el ex del Betis, campeón del mundo con la Argentina de Messi en Catar 2022, estuvo cerca de ir a este Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá hasta el último momento.

Esta campaña 2026/27, Guido será el único argentino en la plantilla de un club con una gran tradición de futbolistas argentinos. De hecho, Mario Kempes ganó la Copa del Mundo en 1978 como jugador del Valencia. Un único argentino, si los dirigentes no añaden en este mercado de verano algún ingrediente más con nacionalidad argentina. La pasada temporada fueron tres los argentinos en el vestuario. Además de Guido, Lucas Beltrán, que regresó a la Fiorentina tras una cesión, y Renzo Saravia, que vino con un contrato temporal de cuatro meses por los problemas en el lateral derecho, problemas que continúan después de que se hayan caído los fichajes tanto de Thomas Meunier como de Andrés García.

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En torno a la medianoche se sabrá quién sonríe con mejor cara en casa de los Tárrega, si César Tárrega, con la segunda estrella, o Sofía Lafuente, con la cuarta de la Albiceleste.

Fuente: Superdeporte

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