El lado más humano de las estrellas de la selección

Rodrigo Hernández, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí o Pedri González, son nombres famosos en el mundo entero por su calidad futbolística, superestrellas de talla mundial que están deslumbrando con su nivel. Rodri ya es Balón de Oro, Lamine Yamal está llamado a ser uno de los mejores jugadores de los próximos años, sin embargo, no son solo jugadores de fútbol. Detrás de lo que se aprecia sobre el cesped existen personas mortales que tienen recuerdos personales fuera del deporte rey, gustos extraños y una faceta nostálgica que les hace volver a la época en la que se enamoraron de la pelota.

Desde botas, balones o videoconsolas hasta libros, comidas, fotografías o dibujos. Son algunos de los objetos que presentan las estrellas de la selección dentro de su baúl de los recuerdos personal, una serie de elementos que les devuelven al pasado y les recuerdan todo por lo que han pasado hasta llegar hasta aquí. No solo recuerdos bonitos, sino también momentos de sacrificio con olor a barro y a lágrimas recorriendo la cara, que demuestran cuál es el lado más humano de los jugadores de la selección que buscarán convertirse en leyendas y levantar el segundo trofeo mundialista de la selección española.

Lamine Yamal, de la T16 a su bufanda de niño

El jugador más joven de la selección no ha tardado en asumir los galones dentro del campo. Fue el jugador más joven de la historia de la selección española en debutar con el conjunto nacional y ahora se ha convertido en una de las piezas clave para alzarse con el título, pero sin olvidar que sigue teniendo 19 años. Entre algunos de sus objetos más personales se encuentran la Tarjeta T16, el abono de transporte público gratuito para los menores de 16 años, la Play Station 5, sus cascos 'Beats' o el iPad que usa para ver las series durante los viajes.

Lamine Yamal, durante el partido contra Francia / Carlos Ramírez / EFE

Su parte más personal y familiar también muestra una colección de fotos con sus familiares y amigos, uno de sus recuerdos más personas junto a la bufanda que usaba de forma frecuente cuando era niño. También muestra el Arroz con pollo y salsa de cacahuete, una comida típica de Guinea Ecuatorial, país de su madre, y las pastas típicas de las meriendas marroquís, de donde es su padre.

Rodrigo Hernández, una varita de oro

El que fue nombrado mejor jugador de la última Eurocopa y posteriormente Balón de Oro también tiene sus recuerdos personales más frikis. Es un fanático de Harry Potter, del sushi, de las grabaciones con dron y del pádel, además de presentar una fuerte debilidad por el trofeo que le reconoce como mejor jugador de la temporada 23-24. También guarda cierto cariño a su ordenador y a los sofás. Sin embargo, su objeto más personal es el cuadro de su familia, un recuerdo que lleva allá donde va.

El madrileño no deja de lado el deporte rey, ya que también se lleva consigo las botas de fútbol que le coronaron.

Rodrigo Hernández, con el Balón de Oro, en una foto de archivo. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA. NO SALES EPA ZONE / MOHAMMED BADRA / EFE

La zaga española

Los encargados de defender a los atacantes rivales también tienen sus archivos más personales transformados en reliquias de las que no se separan. Marc Cucurella, lateral izquierdo revelación de la Eurocopa y titular de la actual selección española, ha demostrado sus raíces catalanes con su placer culpable a nivel alimenticio: el fuet. A la lista se suma también el pijama de su novia, un dibujo hecho por su hijo Río, la Nintendo Switch o la mascarilla para el pelo, un producto que considera esencial para su día a día.

Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, centrales, también tienen sus debilidades a la hora de viajar. El central catalán de 19 años nota la ausencia de sus perros cada vez que pasa una larga temporada fuera de casa, como es el caso del Mundial. Su fanatismo por el fútbol sale de las líneas de cal que delimitan el terreno de juego. Siempre lleva con él sus primeras botas de fútbol, el trofeo en miniatura de la liga, una camiseta de la selección y la primera camiseta del club de su pueblo, el lugar donde se enamoró del deporte rey. Para velar por su descanso tiende a llevarse un antifaz y una pulsera del sueño que le muestra su nivel de recuperación.

El central francés y nacionalizado español tiene también sus manías y gustos personales a la hora de viajar. Uno de los elementos más curiosos que se lleva consigo a la hora de viajar es una pirámide que absorbe las ondas electromagnéticas de todos los objetos en un rango de 200 metros a su alrededor. No se deja tampoco las gafas de luz roja que bloquean la luz artificial, las llaves del coche o los auriculares, un imprescindible "para los momentos de escuchar tu música", según afirma el central.

Laporte con la pirámide electromagnética / GQ

Pedri y Dani Olmo, el juego del centro del campo

Los dos centrocampistas son los encargados de mover el juego de la selección española. Cada jugada de peligro que se genera pasa por sus pies, pero siguen siendo personas que, fuera del cesped, buscan sus momentos más íntimos con los enseres que se llevan a cada viaje y convocatoria de la selección. El centrocampista canario es un pasionario del fútbol, tanto que entre los objetos que se suele llevar se encuentran el balón de fútbol, la camiseta de su debut, las botas o la Play Station con el 'EA FC', a lo que se suma la baraja de póker como entretenimiento oficial. Además, no pierde sus raíces canarias, ya que otro de los imprescindibles son los plátanos, fruta representativa de su tierra natal.

Dani Olmo en el partido contra Francia / Jose Breton / Europa Press

Por su parte, Dani Olmo sigue con la costumbre de llevar con él las botas de fútbol y la pulsera de sueño que también llevaba su compañero de equipo Pau Cubarsí. También se suman la Nintendo Switch, que utiliza para pasar el rato jugando los videojuegos de Pokemon, y el tablero de ajedrez con un libro sobre el popular juego de mesa, un método para tener la mente activa en todo momento y que también funciona sobre el terreno de juego. Las gafas de sol, el neceser y el bolso de viaje son otros de los objetos que se le olvidan nunca.

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Los jugadores han demostrado que, pese a que ya forman parte de la historia de la selección española, siguen siendo humanos una vez salen de los terrenos de juego. Los objetos intransferibles de las estrellas de este Mundial dan forma a la parte más personal y privada que GQ ha podido ver.