Messi-Lamine Yamal, dos generaciones y un trono

Lionel Messi contra Lamine Yamal, el mejor jugador de la historia frente a la estrella emergente del momento. La Masia de nuevo en el escaparate del fútbol mundial, como cuando el propio Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández coparon el podio del Balón de Oro en 2010.

Esta vez, el impacto de la fotografía será aún mayor, porque el contexto arroja además un fuerte componente emocional: la leyenda, de 39 años y que encara su último gran torneo internacional, y su sucesor, de 19, y que disputa su primer Mundial.

Messi, en 2022, levantando el título de campeón del Mundo / Tom Weller/dpa / Tom Weller/dpa

Una final entre dos países que comparten un vínculo histórico, lingüístico y cultural, el retrato de dos generaciones, el legado, presente, pasado y futuro del deporte rey y la cantera azulgrana como marco mental de todos los aficionados al fútbol.

Casi diecinueve años después de aquella profética foto de Messi bañando al bebé Lamine para una calendario benéfico, sus destinos vuelven a cruzarse para librar el partido más importante del mundo. Ni el mejor guionista de la historia podría haber imaginado mejor argumento para una trama como la que se vivirá este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Dos vidas en paralelo

Una película con dos protagonistas cuyas vidas futbolísticas parecen transcurrir muchas veces en paralelo. Messi llegó a Barcelona con trece años procedente de Rosario; Lamine Yamal, catalán criado en el barrio mataronense de Rocafonda, fue captado por el conjunto azulgrana con siete.

Los dos fueron chicos tímidos y enclenques, y los dos cultivaron su talento en el fútbol de calle desde el extremo derecho. Y a los dos el club azulgrana los acogió para esculpir su físico, pulir su técnica y forjar su personalidad hasta convertirlos en lo que son hoy día.

Lamine Yamal durante el partido entre las selecciones de España y Egipto / ANA BERNAL-TRIVIÑO

Leo, cuarta generación de una familia de argentinos con orígenes italianos; Lamine, español de padre marroquí y madre ecuatoguineana. Pero ambos genios nacidos de la misma cuna futbolística, La Masia. Mucho más que una academia deportiva. Un modelo formativo de referencia que transmite valores y una personalidad y un estilo de juego inconfundible: el ADN Barça.

Una metodología basada en la posesión del balón, el juego de posición, la ocupación de espacios y el pase a uno o dos toques como principios futbolísticos, y la humildad, el esfuerzo, la ambición, el respeto y el trabajo en equipo, como valores innegociables.

Relevo generacional

El relevo generacional representado en dos astros del fútbol mundial. El argentino, modelado en la mítica Masía Can Planes, en los aledaños del Camp Nou; y el español, formado en el Centro de Formación Oriol Tort, las modernas instalaciones para el fútbol base de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, y que sustituyeron a la Masia original.

En Nueva York, sus dos alumnos más aventajados se medirán dispuestos a dejar una huella imborrable en el imaginario del planeta fútbol, ante la mirada atenta de decenas de millones de aficionados.

Las fotos virales de Messi y Lamine Yamal. / JOAN MONFORT - SPORT

El de ocho veces Balón de Oro busca un epílogo de ensueño con su cuarto gran título con Argentina tras el Mundial de 2022 y la Copa América 2021 y 2024. El heredero del '10', empezar a forjar su leyenda con su primer Mundial tras la Eurocopa conquistada con España en 2024.

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