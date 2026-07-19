¿Qué significan las pulseras rojas que llevan los jugadores de Argentina durante el Mundial 2026?

El Mundial 2026 ha traído consigo numerosos cambios en el fútbol. El aumento del número de selecciones participantes o la implantación del fuera de juego automático no han sido las únicas novedades introducidas por la FIFA en esta edición. Entre los aficionados tampoco ha pasado desapercibido que algunos futbolistas, especialmente de la selección argentina o portuguesa, luzcan pulseras durante los partidos, un gesto que hasta ahora estaba prohibido por el reglamento.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención durante el Mundial ha sido la presencia de varios futbolistas de Argentina, como Lisandro Martínez o Nahuel Molina, con una pulsera roja en la muñeca. Se trata de un amuleto de la suerte que Leo Messi popularizó en anteriores competiciones con la Albiceleste y que, con el paso del tiempo, ha sido adoptado por otros integrantes de la selección.

Hasta hace poco, el reglamento impedía que los jugadores saltaran al terreno de juego con artículos de joyería, como pulseras, collares o pendientes, por motivos de seguridad. Para evitar tener que desprenderse de estos amuletos, era habitual ver a muchos futbolistas cubrirse las muñecas con vendas o esparadrapo durante los encuentros.

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La gran novedad en este Mundial es que el uso de pulseras está permitido siempre que no supongan un riesgo para el propio jugador o para sus rivales. En cualquier caso, el árbitro mantiene la potestad de exigir que se retiren si considera que pueden resultar peligrosas en alguna acción del juego.