Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Final Mundial ValenciaPantalla gigantes MundialCova Tallada DéniaQuién canta en la final del Mundialbarrios argentinos ValenciaTercera ola de calorPiscinas Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

¿Qué significan las pulseras rojas que llevan los jugadores de Argentina durante el Mundial 2026?

La imagen de varios jugadores argentinos con pulseras a llamado la atención a muchos aficionados

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates the team's second goal by Lautaro Martinez #22 during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates the team's second goal by Lautaro Martinez #22 during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

El Mundial 2026 ha traído consigo numerosos cambios en el fútbol. El aumento del número de selecciones participantes o la implantación del fuera de juego automático no han sido las únicas novedades introducidas por la FIFA en esta edición. Entre los aficionados tampoco ha pasado desapercibido que algunos futbolistas, especialmente de la selección argentina o portuguesa, luzcan pulseras durante los partidos, un gesto que hasta ahora estaba prohibido por el reglamento.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención durante el Mundial ha sido la presencia de varios futbolistas de Argentina, como Lisandro Martínez o Nahuel Molina, con una pulsera roja en la muñeca. Se trata de un amuleto de la suerte que Leo Messi popularizó en anteriores competiciones con la Albiceleste y que, con el paso del tiempo, ha sido adoptado por otros integrantes de la selección.

Hasta hace poco, el reglamento impedía que los jugadores saltaran al terreno de juego con artículos de joyería, como pulseras, collares o pendientes, por motivos de seguridad. Para evitar tener que desprenderse de estos amuletos, era habitual ver a muchos futbolistas cubrirse las muñecas con vendas o esparadrapo durante los encuentros.

Noticias relacionadas

La gran novedad en este Mundial es que el uso de pulseras está permitido siempre que no supongan un riesgo para el propio jugador o para sus rivales. En cualquier caso, el árbitro mantiene la potestad de exigir que se retiren si considera que pueden resultar peligrosas en alguna acción del juego.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  2. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  3. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  4. Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
  5. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  6. El PSPV pide que el secretario general de la Diputación de Valencia anule el pleno del día 30 por vulnerar sus derechos
  7. Un helicóptero y cuatro patrullas de la Guardia Civil participan en la búsqueda del toro y las vaquillas fugadas de los festejos de Gátova
  8. El distrito de València donde viven más argentinos

¿Qué significan las pulseras rojas que llevan los jugadores de Argentina durante el Mundial 2026?

¿Qué significan las pulseras rojas que llevan los jugadores de Argentina durante el Mundial 2026?

Resultado de la Preselección Fallera del 19 de julio: las elegidas en Olivereta

Resultado de la Preselección Fallera del 19 de julio: las elegidas en Olivereta

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

Valencia vibra en el Roig Arena con la final de España ante Argentina

Valencia vibra en el Roig Arena con la final de España ante Argentina

El Roig Arena se prepara para ver la final del Mundial

El Roig Arena se prepara para ver la final del Mundial

Un frente de tormentas deja lluvia, granizo y reventones cálidos y fríos en la provincia de Valencia

Un frente de tormentas deja lluvia, granizo y reventones cálidos y fríos en la provincia de Valencia

Así se prepara el pueblo de Ferran Torres para ver la final del Mundial

La plaza del Ayuntamiento de València se llena para ver la final del Mundial

La plaza del Ayuntamiento de València se llena para ver la final del Mundial
Tracking Pixel Contents