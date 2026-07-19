Valencia vibra en el Roig Arena con la final de España ante Argentina
Toda la provincia valenciana se verá repleta de personas que llenarán sus calles con camisetas y banderas en honor a la selección española
Faltaban horas para que resuene el pitido inicial en Nueva York y la tensión y nervios eran notables. Las camisetas de España forman parte del ‘outfit’ oficial del día para apoyar a la selección en una efeméride que tan solo ha ocurrido en una ocasión anteriormente, cuando Iker Casillas levantó el trofeo al cielo de Johannesburgo. Desde varias horas antes, el partido ya se encontraba en juego en las calles valencianas, que inundadas por el amor nacionalista que desprende el fútbol, ya formaban parte de la vestimenta oficial del día.
El Roig Arena volvió a abrir sus puertas deseoso por realizar su función de talismán antes del encuentro que decidirá quién será el próximo campeón mundialista durante los próximos cuatro años. No es el único lugar en el que miles de personas se unirán para ver el acontecimiento deportivo más importante en los últimos 16 años. La plaza del Ayuntamiento, los casales falleros y cientos de polideportivos de los pueblos de la periferia valenciana, como Foios o la Pobla de Vallbona, dispondrán también de pantallas gigantes para que los más fanáticos del fútbol puedan llenar de camisetas rojas y blancas, banderas rojigualdas y caras pintadas las calles. Una serie de complementos que iban inundando toda Valencia desde horas antes del partido gracias a los aficionados que deseaban ver a España conseguir su segunda estrella. Una marea de nacionalismo futbolero que opaca a la afición albiceleste que habita València.
La confianza previa al encuentro
La seguridad y los nervios aparecen y desaparecen de forma constante en los cuerpos de los aficionados reunidos. Una serie de emociones comunes al tener en cuenta que se trata de una final mundialista, posiblemente el partido más importante que un jugador puede disputar y que una afición puede vivir. "Llevo todo el día entre nervioso y tranquilo, ahora mismo estoy bien, pero cuando empiece ya veremos", afirma Alejandro, uno de los hinchas que ha salido a las calles a vivir el partido rodeado del resto de aficionados españoles. A él se suma Marcos, que admite: "si jugamos como lo hicimos contra Francia la victoria está asegurada".
Conforme se acercaban el momento los nervios iban creciendo. Muchos de los lugares velaban por el desfogue a través de la música. Canciones como 'La Roja Baila' o 'Superestrella' fueron algunas de las más gritadas en los momentos previos al partido que decidiría todo. A ellas se sumaron cánticos como el ya tradicional "Yo soy español" o el "Que viva España" que ya entonó Manolo Escobar en su momento.
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