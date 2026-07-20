¿Dónde se celebran los títulos de la selección en València?

España toca el cielo en Nueva York con un gol de Ferran Torres en la prórroga que pone la segunda estrella en el escudo de la selección. Millones de aficionados se echan a las calles a celebrar la Copa del Mundo.

Aunque no se ha habilitado un punto oficial donde celebrar un posible título, es muy probable que la afición se concentre en lugares como la Plaza del Ayuntamiento o el pabellón Roig Arena para celebrar el encuentro, tal como ocurrió en la Eurocopa de 2024.

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Espacios públicos como la Plaza del Ayuntamiento o el Roig Arena reune a miles de aficionados para seguir la retransmisión en directo, además de pubs y bares como La Casa de la Mar, El Garaje Foodie o la Terraza Àtic.