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MUNDIAL 2026
España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid
La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español
La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.
Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.
Cibeles se prepara
Madrid se convertirá este lunes en el epicentro de una gran celebración deportiva. La selección española regresará a la capital después de conquistar el Mundial 2026 y será recibida por miles de aficionados en una jornada que tendrá como punto culminante la fiesta organizada en la plaza de Cibeles.
La llegada del equipo provocará importantes cambios en la movilidad del centro de Madrid durante buena parte de la tarde y la noche. Cortes de tráfico, desvíos de autobuses, refuerzos en Metro y posibles cierres de estaciones marcarán un dispositivo especial pensado para absorber una afluencia masiva de seguidores.
La celebración para el público comenzará a las 18.00 horas junto al Palacio de Cibeles, aunque la llegada de los jugadores está prevista alrededor de las 21.00 horas. El Ayuntamiento recomienda evitar el coche y desplazarse en Metro ante las importantes afecciones previstas durante toda la tarde.
Los reyes recibirán a los campeones del mundo de fútbol sobre las 17:30 en Zarzuela
Los reyes recibirán sobre las 17:30 horas en el Palacio de la Zarzuela a la selección española de fútbol tras proclamarse anoche campeona del mundo por segunda vez en su historia.
Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey donde la selección española se impuso a la de Argentina por 1-0, y celebraron la victoria en el escenario junto a los jugadores.
Tras el partido de la final, los miembros de la familia real volaron de vuelta a España, al igual que el equipo de la selección española.
Reyes de audiencia
La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de fútbol arrasó en audiencia al reunir frente al televisor a una media de 15.706.000 millones de personas y lograr una cuota de pantalla del 87,1 %. Son los datos de audiencias del partido y de la prórroga y de la suma de La 1, la2cat, TDP y Dazn, una cifra que se eleva hasta los 20.105.000 millones de personas si se contabilizan quienes sintonizaron el encuentro y la prórroga en algún momento de la emisión (espectadores únicos).
Casa Real y Moncloa
La Roja será recibida por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.
"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", informó la RFEF.
Cibeles, el epicentro de la celebración
El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan especial de seguridad y movilidad de cara a la celebración de la victoria mundialista, que incluye la ocupación del entorno de la plaza de Cibeles y repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona.
La Roja, campeona del Mundo
La selección de España, campeona del Mundo por segunda vez, partió en la noche del domingo del aeropuerto internacional de Newark, en Nueva Jersey, a bordo de un avión A350 de la compañía Iberia. Se preveé que llegué a Madrid este mediodía.
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