España se consagra como la primera doble campeona del mundo con las selecciones masculina y femenina reinando simultáneamente

La victoria de España frente a Argentina en la final de la Copa del Mundo ha dejado una imagen icónica. El conjunto entrenado por Luis de la Fuente no solo defenderá el título como local en el próximo mundial, sino que va mucho más allá. Por primera vez en la historia, un país es doble campeón del mundo, tanto masculino como femenino, un hito que se conservará, por lo menos, hasta que termine el Mundial femenino que tendrá lugar en Brasil en 2027.

La selección española, en su conjunto, pasa a los anales de la historia del fútbol con una efeméride que no se había logrado antes. Tan solo Alemania cuenta con estrellas en ambas selecciones, sin embargo, no ha llegado a tener en su posesión el título al mismo tiempo en ambas selecciones. La selección alemana femenina fue campeona en 2003, mientras Brasil era campeón masculino, y en 2007, mientras lo era Italia.

Sídney 2023 y Nueva York 2026

La capital australiana fue la encargada de albergar la final en la que España e Inglaterra disputaron su primera final. El resultado se decantó a favor del conjunto entrenado por Jorge Vilda por un gol a cero. Fue la capitana, Olga Carmona, la encargada de anotar el único tanto del encuentro con un disparo desde la esquina izquierda del área, que batió de manera sublime a la portera inglesa. Un Mundial que se recuerda más por la celebración y polémica entre Rubiales y Jenni Hermoso, pero que fue un momento histórico a nivel deportivo para España, que lograba la segunda estrella entre ambas selecciones y la primera del combinado femenino.

Por su parte, Nueva York, emblemática ciudad estadounidense, ha sido la responsable de celebrar la final masculina del campeonato mundialista de este año. El conjunto entrenado por Luis de la Fuente ha sido capaz de sobreponerse a la selección albiceleste con un resultado por un gol a cero, gracias al tanto anotado por Ferran Torres. Un resultado que ha servido para que Rodrigo Hernández levantara el trofeo al cielo de Nueva York, de la misma forma que lo hizo Iker Casillas en Johannesburgo.

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El resultado supone que España se haya convertido en la primera selección que defenderá el título mundialista por partida doble, tanto en el campeonato masculino como en el femenino. En caso de que las chicas de Sonia Bermúdez revalidaran título, convertirían a España en una de las dos únicas selecciones en llevar más de una estrella tanto en el fútbol masculino como femenino, siendo la selección alemana la segunda.