España se lleva un premio de 44 millones de euros por ganar el Mundial y cada jugador una prima de 750.000 euros

La selección española ya es campeona del mundo por segunda vez en su historia. El combinado de Luis de la Fuente se impuso a la Argentina de Leo Messi gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. Así, la Roja borda en su pecho la segunda estrella. Pero además del reconocimiento deportivo, ¿cuál será el premio económico por conquistar el campeonato?

La fecha del 19 de julio estaba marchada en rojo en el calendario de la expedición desde que inició su concentración. El reto de llegar a Nueva York estaba claro. Y lo hizo porque cree en sus posibilidades. A la final del Mundial ha llegado una selección en la que la mayoría de sus futbolistas recuerdan vagamente el primer Mundial de España, en 2010. Una selección joven, la quinta de menor edad antes de empezar el torneo. Una característica que, lejos de hacerles pecar de inexperiencia, les hace no tener miedo a nada ni mochilas del pasado.

Los jugadores españoles celebran el triunfo sobre Francia. / EFE

La FIFA ha establecido en 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros) la recompensa para el campeón del Mundial, dentro de un reparto global de 871 millones entre las selecciones participantes. La cifra, por ejemplo, es superior a lo que se embolsa el campeón de la Champions por vencer en la final, 25 millones de euros, si bien en la máxima competición del viejo continente el montante total puede superar los cien millones, si se suman los premios por superar cada ronda, además del pool de televisión.

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La prima para los futbolistas

Pero no todo ese montante económico, acabará en las arcas de la RFEF. El organismo que preside Rafael Louzán pactó con los capitanes de la Roja el reparto de primas en caso de alcanzar la final de Nueva York. En este sentido, según desveló el Partidazo de Cope, los jugadores se embolsarán unos 750.000 euros (el 45% del total) tras derrotar a Argentina y conquistar el segundo mundial para España.