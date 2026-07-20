Ferran Torres y Alejandro Grimaldo: de la factoría de Paterna al olimpo mundial

Ferran Torres y Alejandro Grimaldo ya tienen su estrella. Los dos futbolistas se suman a Raúl Albiol como los únicos valencianos que han conquistado un Mundial. Pese a la participación dispar de los tres jugadores en los dos campeonatos ganados por la Roja (2010 y 2026), Vilamarxant, Foios y la Pobla de Vallbona quedarán ya marcados para siempre en la memoria colectiva de la selección campeona del mundo.

Ferran Torres García (Foios, febrero de 2000), se une a Andrés Iniesta como héroe nacional. Un tanto del valenciano en el minuto 105 de la prórroga dio a España su segundo mundial.

El delantero valenciano ha construido su carrera sobre una cualidad fundamental: la capacidad para adaptarse. Formado como extremo en la cantera del Valencia, evolucionó en el Manchester City hacia posiciones más interiores y, en el Barcelona, ha terminado por convertirse en un atacante capaz de jugar en las dos bandas, actuar como delantero centro y aportar tanto desde el once inicial como entrando desde el banquillo. A sus 26 años, Ferran suma ya 359 partidos, 91 goles, 44 asistencias y 19.215 minutos. A esas cifras hay que añadir una carrera internacional que ya suma 65 encuentros y 25 goles con la selección española absoluta (uno el más importante de su carrera), además de su presencia en dos Mundiales.

Ferran Torres, con el Barça, su actual club / AFP7 vía Europa Press

Paterna, el origen de todo

La historia de Ferran Torres comienza en la Ciutat Esportiva de Paterna. Tras sus primeros pasos en el fútbol sala, entró en la academia del Valencia cuando tenía siete años y completó allí prácticamente todo el recorrido formativo: fútbol 8, categorías infantiles y cadetes, Juvenil B, Juvenil A, Valencia Mestalla y primer equipo.

En julio de 2015 pasó al Juvenil B; un año después ascendió al Juvenil A; en 2017 llegó al Mestalla y, en enero de 2018, quedó incorporado definitivamente al primer equipo. Con el filial disputó 12 partidos, marcó un gol y dio cinco asistencias. Con el Valencia acumuló después 97 encuentros, nueve goles y doce asistencias. Ganó la Copa del Rey en el Año del Centenario.

Su debut en Primera División se produjo el 16 de diciembre de 2017 ante el Eibar. Se convirtió entonces en el primer futbolista nacido en el siglo XXI que participaba en LaLiga. Su precocidad también quedó reflejada al convertirse en el jugador más joven del Valencia en alcanzar los 50 partidos ligueros, superando un registro que llevaba cuatro décadas vigente.En la temporada 2018-19 formó parte del Valencia que conquistó la Copa del Rey, el primer gran título de su carrera.

El salto al Manchester City

En agosto de 2020, con apenas 20 años, Ferran abandonó el club en el que se había formado para fichar por el Manchester City. Pep Guardiola amplió su radio de acción: además de jugar como extremo, comenzó a aparecer como falso nueve o delantero centro, aprovechando su desmarque, su capacidad para llegar al área y su definición con pocos contactos. Su paso por Manchester dejó un balance de 43 partidos, 16 goles y cuatro asistencias con el conjunto inglés. También una Premier League y la Copa de la Liga inglesa.

Barcelona: la consolidación como delantero

El Barcelona lo incorporó en enero de 2022, en una operación próxima a los 55 millones de euros. El contrato firmado entonces se extendía hasta el 30 de junio de 2027 e incluía una cláusula de rescisión de 1.000 millones. Ferran alternó partidos como extremo izquierdo, extremo derecho y delantero centro, sin llegar inicialmente a establecerse como titular permanente.

Con el paso de las temporadas, sin embargo, su posición dentro de la plantilla cambió. Su trabajo sin balón, su presión, la capacidad para atacar la espalda de los defensas y su disposición para asumir distintos papeles lo convirtieron en un recurso cada vez más valioso. Bajo la dirección de Hansi Flick reforzó especialmente su perfil de delantero: menos participación lejos del área y mayor presencia en zonas de remate. Al cierre de la temporada 2025-26, la página oficial del Barcelona contabiliza 207 apariciones y 65 goles con la camiseta azulgrana, con un palmarés de tres ligas, tres supercopas de España y una Copa del Rey. En ese último curso disputó 49 partidos y marcó 21 tantos, su mejor producción desde que llegó al club, compartiendo con Lamine Yamal el Trofeo Zarra como máximo goleador español de LaLiga.

Su estrella con la Roja

El debut de Ferran con la selección se produjo el 3 de septiembre de 2020, con Luis Enrique como seleccionador, cuando tenía 20 años. Seis años después, es el valenciano con más internacionalidades, con un total de 65, 25 goles y nueve asistencias. Su botín anotador ha llegado en 3.546 minutos, aproximadamente un gol cada 148 minutos. Con la absoluta, además del Mundial, ha conquistado la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024. En la Euro 2020 alcanzó las semifinales y en la edición de 2024 marcó el gol de la victoria ante Albania, partido en el que fue elegido mejor jugador.

Ferran Torres, en el partido ante Austria / Lavandeira Jr / EFE

En el Mundial 2026. el delantero de Foios ha disputado los ocho partidos del campeonato, con un balance de un un gol (y qué gol) y unaasistencia, la que sirvió a Merino para marcar el 1-0 ante Portugal en los octavos de final. En la final, el delantero de Foios salió en el minuto 61 por Mikel Oyarzabal para refrescar el ataque español. Nada más entrar en el terreno de juego, en el minuto 67, un cabezado fue detenido por el Dibu Martínez cuando el balón ya se colaba en la puerta de Argentina. En el minuto 86, enganchó una volea desde entro del área que se maechó fuera. Su momento llegó en el 105, cuando el jugador valenciano recogió una dejada de Williams para hacer el 1-0 que a la postre daría la segunda estrella a España.

Alejandro Grimaldo: Paterna-La Masía-Metropolitano

Alejandro Grimaldo García (La Pobla de Vallbona, 1995), vuelve a casa tras un periplo de varios años por el viejo continente, que le han servido para alcanzar su madurez. Lateral izquierdo, carrilero e incluso interior en determinados contextos, ha construido su carrera alrededor de una zurda precisa, una gran interpretación del juego ofensivo y una notable capacidad para producir goles y asistencias. Después de crecer entre Paterna y La Masia, consolidarse en Portugal y alcanzar su plenitud en Alemania, regresa este verano LaLiga para incorporarse al Atlético de Madrid.

De Paterna a La Masia

Sus primeros pasos se produjeron en el Atlético Vallbonense antes de incorporarse a la cantera del Valencia. Durante la temporada 2007/08 formó parte del equipo infantil valencianista y trabajó en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde comenzó a desarrollar las cualidades técnicas que acabarían definiendo su juego.

En julio de 2008, cuando todavía tenía doce años, abandonó el Valencia para incorporarse al fútbol base del Barcelona: Infantil, Cadete A, Juvenil A y Barcelona B. Su ascenso fue especialmente rápido, hasta integrarse en el filial cuando todavía era adolescente. En febrero de 2013 sufrió una grave lesión del ligamento cruzado de la rodilla, pero consiguió recuperarse y volver a competir. Incluso participó en alguna convocatoria y encuentro de pretemporada con el primer equipo, aunque nunca llegó a encontrar una vía estable hacia la plantilla profesional.

Grimaldo, con el Benfica / L-EMV

Benfica: la transformación en futbolista de élite

En enero de 2016, Grimaldo decidió abandonar el Barcelona B y fichar por el Benfica, por unos 2,1 millones de euros. Aquel movimiento fue decisivo: dejó de ser una promesa de cantera para convertirse progresivamente en un lateral de primer nivel europeo. Durante siete temporadas y media en Lisboa disputó 303 partidos oficiales, marcó 27 goles y conquistó nueve títulos: cuatro campeonatos portugueses, tres Supercopas, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga. El Benfica fue el club en el que adquirió continuidad, experiencia internacional y responsabilidad competitiva. Su evolución también modificó su perfil. Ya no era únicamente un lateral encargado de proporcionar amplitud. Comenzó a intervenir por dentro, asumir lanzamientos de falta y participar directamente en la creación. En su última temporada en Portugal, la 2022/23, produjo cinco goles y diez asistencias en 33 partidos de liga y fue incluido en el equipo ideal de la competición.

Leverkusen: la explosión definitiva

En julio de 2023 llegó libre al Bayer Leverkusen. Bajo la dirección de Xabi Alonso encontró un sistema especialmente favorable. Como carrilero izquierdo tenía libertad para avanzar, ocupar posiciones interiores y aparecer cerca del área. Fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó el histórico doblete de Bundesliga y Copa de Alemania en la temporada 2023/24, campaña en la que el Leverkusen también alcanzó la final de la Europa League. Con su fichaje por el Atlético de Madrid este mismo verano, se cerraba su etapa alemana: con 145 partidos y 30 goles, nueve de ellos mediante lanzamiento directo de falta.

Noticias relacionadas

Una llegada tardía a la selección española

La carrera internacional de Grimaldo resulta llamativa porque su reconocimiento con la absoluta llegó relativamente tarde. Había sido internacional en categorías inferiores y campeón de Europa sub-19 en 2012, pero no debutó con la selección absoluta hasta el 16 de noviembre de 2023, con 28 años, en una victoria por 1-3 ante Chipre. En total, con la Roja ha disputado 14 partidos, 934 minutos y dos asistencias, pero su botín es contundente: Una eurocopa y un mundial, en el que no ha disputado un solo minuto.