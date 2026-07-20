Ferran Torres: «Este gol es de 47 millones de personas»

Ferran Torres pasará a la historia, haga lo que haga en el resto de su carrera deportiva. El ex valencianista, el Tiburón, el jugador número doce en todos los partidos, primer cambio siempre, el producto de la Ciudad Deportiva de Paterna, ha sido el primero en hablar al acabar el partido.

"El gol es del 47 millones de personas. El destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, aunque fuera lejos de nuestra gente. Hemos hecho que se sintieran lo más cerca posible.

Ferran pasa a la historia como lo hizo Iniesta hace 16 años. Pero en este caso, el autor no es una estrella ya reconocida, sino un jugador que despierta pasiones a favor y no tan a favor. "Es una liberación muy grande. He sido una persona muy criticada todo el Mundial pero como digo, el destino está escrito, Dios me da fuerzas y le da las cosas a quien se lo merece".

Todo ello, tras un partido muy difícil: "Si todas las finales son dificiles, y cuando tienes a Messi en el equipo contrario te entra el nerviosismo, pero hemos dependido siempre de nosotros y lo hemos demostrado una vez más".

De la Fuente: "Juntos somos más fuertes"

"Juntos somos más fuertes, que no les quepa duda a nadie". En un tiempo con mucho debate, Luis de la Fuente ha dejado claro que la suma es la que ha sido clave para, al acabar el paritdo, poder exclamar "la que hemos liado".

El título mundial no llega por generación espontanea. Son jugadores que han ido sumando éxitos desde categorías inferiores. "Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo fieles a la idea, dando un ejemplo de grupo, equipo y familia, con un talento excepcional. Haberles acompañado en este recorrido es un honor".

El riojano, criado futbolísticamente en Bilbao, ha reconocido estar "muy emocionado. Echo la vista atrás, pienso en ellos, en lo mucho que hemos hablado. Lo hemos ganado todo. Y eso es maravilloso. Son un ejemplo para el deporte y la juventud española".

Todo, tras un partido que "se debía haber decantado antes. Las intervenciones de Dibu es lo que lo ha impedido. Al final, hasta contra diez tienes que sufrir, pero también lo hemos hecho", ha proclamado el seleccionador.

Rodri: "Estamos en una nube".

Rodri, elegido mejor jugador del torneo, ha celebrado el título todavía incrédulo por lo conseguido. «Estamos en una nube. Solo quiero dar gracias a Dios. Este ha sido un grupo sensacional y es increíble poder decir que somos bicampeones del mundo», ha asegurado.

El centrocampista ha destacado además la magnitud del triunfo ante Argentina: «Hemos sido capaces de ganar a una selección que tiene al mejor jugador de todos los tiempos».

Para Rodri, la clave de esta selección está en su ambición y en su valentía. «El secreto de este equipo es que vamos a por el rival, sea quien sea. Hay que ser valientes en la vida. Hemos apostado por nosotros mismos y ahora somos campeones», ha afirmado.

También ha querido convertir su historia personal en un mensaje para los más jóvenes. «Me encantaría que las nuevas generaciones vieran que un jugador puede tocar el cielo, caer hasta lo más bajo y ser capaz de resurgir. Quiero ser un ejemplo de superación y de confianza en uno mismo», ha concluido.

Escaloni: "Agradecimiento eterno"

Lionel Scaloni ha comparecido con tristeza tras la derrota, pero también con el orgullo de haberlo dado todo hasta el último minuto. «Tengo un montón de cosas para decir sobre cómo hemos llegado hasta acá. El agradecimiento a estos chicos es eterno porque han competido hasta el final», ha asegurado el seleccionador argentino.

Scaloni ha querido poner en valor el recorrido de su equipo y reclamó grandeza también en la derrota. «Somos grandes en la victoria y tenemos que serlo cuando perdemos. Sabemos perder, hemos perdido el partido y lo asumimos, pero no vamos a dejar de recordar todo lo que hicimos para llegar hasta acá», ha afirmado.

El técnico ha reconocido que Argentina afrontó la final en un momento muy exigente, aunque ha destacado el ejemplo ofrecido por sus jugadores. «Hemos llegado muy justos, pero este equipo es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Cuesta muchísimo llegar hasta una final y hay que darle un valor enorme», ha señalado.

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«Siento agradecimiento y tristeza. Cuando un equipo lo deja todo de esta manera, es muy difícil reprocharle algo», ha concluido Scaloni.