Que Ferran Torres se ha convertido en uno de los protagonistas de la selección española en la consecución del mundial 2026 es evidente. Su gol en el minuto 105 de la prórroga frente a Argentina bordabala segunda estrella.

El delantero de Foios ha tenido que tirar fortaleza mental para enfrentarse a las críticas por su falta de acierto durante algunos partidos del campenato. Partiendo desde el banquillo desde el segundo encuentro del torneo aportó frescura al ataque, la asistencia a Mikel Merino para el decisivo gol ante Portugal en octavos y el definitivo tanto en la final.

Aclamado en las celebraciones

Por ello, Ferran fue uno de los más aclamados durante las celebraciones de este lunes en la capital. Durante la rua, el delantero saludó y animó a los miles de aficionados que esperaban el paso del autobús por las calles de Madrid.

Ferran durante la rua / L-EMV

Y precisamente durante esos festejos, Ferran Torres sorprendió portando una gorra de color rojo con el lema ‘Make Spain great again’. La frase y color del complemento que impulsó el presidente de USA, Donald Trump, durante la campaña para los comicios presidencias del año 2016.

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De hecho, la gorra se ha convertido en un símbolo para todos aquellos seguidores del de pertenencia para quienes forman parte de MAGA, un movimiento político liderado por el propio Trump. El presidente norteamericano la utiliza en distintos actos públicos, incluso para recibir los cuerpos de militares fallecidos en acción de guerra.