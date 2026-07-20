Ferran Torres, el héroe de España para conquistar la segunda estrella

Ferran Torres se a une a Andrés Iniesta como héroe nacional. Un tanto del valenciano en el minuto 105 de la prórroga dio a España su segundo mundial. El delantero de Foios salió en el minuto 61 por Mikel Oyarzabal para refrescar el ataque español.

Nada más entrar en el terreno de juego, en el minuto 67, un cabezado fue detenido por el Dibu Martínez cuando el balón ya se colaba en la puerta de Argentina. En el minuto 86, enganchó una volea desde entro del área que se maechó fuera. Su momento llegó en el 105, cuando el jugador valenciano recogió una dejada de Williams para hacer el 1-0 que a la postre daría la segunda estrella a Espña.

Ferran Torres no ha necesitado instalarse en el once para convertirse en una presencia permanente con España en el Mundial 2026. El delantero de Foios ha intervenido en los ocho encuentros disputados por la selección (uno como titular y siete partiendo del baquillo), unas veces pegado a la banda y otras ocupando el centro del ataque. Su torneo ha sido el de un futbolista dispuesto a adaptarse, esperar su momento y ofrecer soluciones desde cualquier posición del frente ofensivo.

Ferran comenzó el campeonato como extremo derecho ante Cabo Verde, encuentro en el que permaneció 81 minutos sobre el terreno de juego. Tuvo dos claras ocasiones, con un balón al travesaño incluido. Desde entonces, su papel ha sido principalmente el de revulsivo. Jugó 45 minutos como delantero frente a Arabia Saudita, 14 ante Uruguay y 19, ya desde el costado izquierdo, contra Austria. En las eliminatorias mantuvo su presencia: 15 minutos ante Portugal, 35 frente a Bélgica y 16 en la semifinal contra Francia. En total, 225 minutos, a los que hay que sumar los más de 60 en la final.

Una asistencia con valor de gol

Su intervención más importante llegó en los octavos de final contra Portugal. España ganó por 0-1 y Ferran, que había entrado para disputar el último cuarto de hora, firmó la asistencia del único tanto del encuentro. Una acción que resume bien su función en este equipo: no siempre dispone de muchos minutos, pero puede intervenir en momentos decisivos. Ese partido también dejó su única amonestación del campeonato, recibida en el minuto 90+8. Su utilización demuestra además la confianza en su polivalencia. Ha jugado una vez como extremo derecho, tres como delantero centro y otras tres desde la izquierda. Pocos atacantes de la convocatoria ofrecen esa posibilidad de cambiar de demarcación sin alterar por completo la estructura del equipo.

Ferran Torres trata de frenar a Diogo Dalot en el encuentro ante Portugal / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Un goleador consolidado con España

El peso de Ferran Torres en la selección no se limita a este Mundial. Sus cifras globales reflejan una trayectoria de notable productividad: 65 partidos (entre ellos el que da el Mundial a España), 25 goles y nueve asistencias en más de 3.550 minutos.

Su rendimiento se ha repartido entre prácticamente todos los escenarios competitivos. En la UEFA Nations League A registra cinco goles y dos asistencias en 14 partidos. En la Eurocopa acumula tres tantos y un pase de gol en 11 encuentros, mientras que su balance global en los Mundiales es de 11 partidos, dos goles y una asistencia en 444 minutos.

Ferran Torres con la Selección Española / FIFA

Especialmente destacada ha sido su eficacia en las fases de clasificación. Marcó seis goles en diez partidos de clasificación mundialista y otros tres en cinco encuentros clasificatorios para la Eurocopa. A ello se suman tres tantos y tres asistencias en diez amistosos y dos goles en tres apariciones en la fase final de la Nations League.

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Son números que dibujan a un atacante con capacidad para producir tanto desde la titularidad como entrando durante el partido. Ferran ha pasado por etapas de mayor y menor protagonismo, pero ha conservado una cualidad especialmente valorada en una selección: la facilidad para transformar minutos en goles, asistencias o profundidad ofensiva.