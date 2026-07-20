Ferran Torres, el héroe de España en el Mundial: la fortaleza mental que vale una estrella

“Vamoosssssss”. Era el grito, entre el extásis y la liberación de la tensión acumulada, de Ferran Torres sobre el mismo césped del MetLife segundos después de que el colegiado Slavko Vinčić pitara el final del partido. El gol del punta valenciano en la prórroga bordaba la segunda estrella en la camiseta de la Roja. Ferran se suma a Iniesta como héroe nacional futbolístico.

Lejos queda ya aquel Mundial sub-17 de la India disputado en el verano de 2017, donde un imberbe Ferran Torres destacó en aquella selección que lideraba Santi Dénia. El entonces jugador del Valencia CF marcó dos tantos en un torneo, en el que la Rojita cayó en la final ante Inglaterra por 2-5. Año y medio después, dos goles del de Foios dieron a la Sub19 el europeo ante Portugal.

Ferran Torres realiza el saludo militar tras un gol en el Mundial sub17 en la India / L-EMV

Antes de viajar al mundial juvenil, el Valencia ató a su joya de la corona de la factoría Paterna para que si despuntaba en el torneo, como posteriormente sucedió, alejar a posibles interesados en el extremo de Foios, que ya despertaba el interés de Manchester United, Chelsea, Barça o Juventus.

De Ipurúa a la élite

Su desembarco pleno en el equipo de Marcelino García Toral se produjo en el mercado invernal de 2017 y su debut se produjo el 16 de diciembre de 2017 ante el Eibar. Saltó al césped en el minuto 81 en sustitución de Andreas Pereira con 1-1 en el marcador, en un encuentro que acabaría en derrota tras un tanto de Jordán en el 87.

Pese al sabor agridulce, Ipurúa alumbraba la entrada en la élite de un jugador que años después daría a España su segundo mundial. Ferran, antes de aquel debut, había cumplido su nivel formativo en la Academia del Valencia CF desde niño: fútbol 8, infantil y cadete, Juvenil B, Juvenil A, Valencia Mestalla y primer equipo. Con el Valencia acumuló después 97 encuentros, nueve goles, doce asistencias y el título de la Copa del Rey en el Año del Centenario. El de Foios se convirtió en el jugador más joven del Valencia en alcanzar los 50 partidos ligueros.

Ferran, disputando la Champions League con la camiseta del Valencia CF / EFE

Tras su marcha al Manchester City, donde Pep Guardiola inició su reconversión acercándolo más al área y alejándolo de la línea de cal, Ferran Torres llegó al Barça (enero de 2022) donde ha terminado por consolidarse como delantero. También en la selección, donde debutó con apenas 20 años en septiembre de 2020, semanas después de la (mal) venta del Valencia. Media docena de años después, el futbolista de Foios se ha convertido en el valenciano con más internacionalidades, con un total de 65, 25 goles y nueve asistencias. Además, presume de un palmarés solo al alcande de unos pocos elejidos: Nations League (2023), Eurocopa (2024) y Mundial (2026).

De sueño a realidad

Ahora, aquel niño que posaba ilusionado con la Copa del Mundo conquistada en Sudáfrica soñando con disputar algun día un mundial, se convierte junto a Iniesta en el héroe de España. Pero el camino no ha sido fácil. "La vida ha sido justa con Ferran. Va a pasar a la historia y se lo ha ganado con trabajo, con tesón, se lo merece. Me alegro mucho de que haya sido el goleador esta noche”, reconocía el seleccionador Luis de la Fuente.

El pinchazo en el primer partido ante Cabo Verde generó nerviosismo en el entorno de la selección y Ferran se llevó parte de las críticas. Y eso que el delantero valenciano fue de los que mayor peligro generó en dicho encuentro con dos remates claros, uno de ellos al larguero. A partir de entonces, el de Foios disputó todos los choques mundialistas, siendo protagonista en el duelo de octavos frente a Portugal con la decisiva asistencia a Mikel Merino para el 1-0 final.

La fortaleza mental

Pero Ferran no desistió y tiró de esa fortaleza mental de le caracteriza, y cuya perseverancia ha dado sus frutos. Lo confesaba el propio futbolista en uno de los vídeos publicados por la selección española, en el que incluso se abría a hablar de la salud mental: “cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”, aseguraba el delantero, que ahondaba en esta cuestión afirmando que “es algo que se trabaja y se aprende. No creo que nadie nazca fuerte física y mentalmente. Es algo que tienes que ir trabajando y dándole valor, porque es algo que antes no se le daba valor hasta que estabas mal. Cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”, explica el delantero valenciano. Por ello, Ferran Torres señala que "todo lo que pasa, sea bueno o malo, son aprendizajes de la vida. No hay que dramatizar, todo pasa y tiene su porqué. Tienes que coger la parte positiva de cada cosa y darle el valor que tiene. A partir de ahí, pensar que tienes otra oportunidad al día siguiente”, abogaba el valenciano, que confesaba que lleva con él “una cruz y una virgen” que le aportan “mucho apoyo y fe”.

De hecho, el ‘tiburón’, como él mismo se autodenominó, confesó en un documental que llegó hasta plantearse dejar el fútbol por la feroces críticas a su juego, motivo por el que se puso en manos manos de un psicólogo, José Angel Caperán, para superar la situación. "Nadie confiaba en mí, todo el mundo me criticaba. Yo pensaba que no me afectaba, pero al final sí, porque somos personas y aunque leas cien comentarios buenos, te quedas con el malo", admitió "La Liga más allá del gol".

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El futbolista relataba que “llegó un momento en el que no tenía ni ilusión de jugar al fútbol, perdí las ganas de entrenar, hasta que empecé con un profesional de la salud mental", aseguró en su día. Con Caperán aprendió a saber diferenciar las opiniones que le tienen que importar y las que no, a saber gestionar el día a día. "Cuando las cosas van bien no eres el mejor y no te tienes que venir arriba, como cuando van mal no puedes perder toda la confianza y pensar que eres el peor", resumía.