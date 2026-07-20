¿Dónde está Foios, el pueblo de Ferran Torres?

Foios pasa hoy a engrandecer su historia por el gol de Ferran Torres que ha hecho a España campeona del mundo por segunda vez. Pero, ¿qué localidad es esta? Es un municipio situado en la provincia de Valencia, dentro de la Comunidad Valenciana, en la comarca de l'Horta Nord. Se encuentra a tan solo 8 kilómetros al norte de la ciudad de Valencia, lo que lo convierte en una localidad muy bien comunicada y atractiva tanto para vivir como para visitar. Gracias a su ubicación estratégica, Foios está rodeado por otros municipios como Meliana, Albalat dels Sorells, Vinalesa y Albuixech. Además, su cercanía con la costa mediterránea permite disfrutar de las playas de la zona en pocos minutos en coche.

¿Dónde está Foios exactamente?

Foios pertenece al área metropolitana de Valencia y forma parte de una de las zonas con mayor tradición agrícola de la huerta valenciana. Su término municipal es de pequeño tamaño, pero destaca por conservar la esencia de los pueblos tradicionales valencianos, con calles tranquilas, plazas y edificios históricos.

La localidad está situada junto a la antigua carretera de Barcelona (N-340) y cuenta con excelentes conexiones mediante la autovía V-21, lo que facilita el acceso desde cualquier punto de la provincia.

Cómo llegar a Foios

Llegar a Foios es sencillo gracias a sus diferentes opciones de transporte:

En coche: desde Valencia se tarda aproximadamente entre 10 y 15 minutos utilizando la V-21.

desde Valencia se tarda aproximadamente entre 10 y 15 minutos utilizando la V-21. En metro: la Línea 3 de Metrovalencia conecta Foios con el centro de Valencia y con el aeropuerto.

la Línea 3 de Metrovalencia conecta Foios con el centro de Valencia y con el aeropuerto. En autobús: varias líneas metropolitanas comunican el municipio con localidades cercanas.

varias líneas metropolitanas comunican el municipio con localidades cercanas. En bicicleta: existe una amplia red de carriles bici que permite acceder cómodamente desde Valencia y otros municipios de l'Horta Nord.

¿Qué hace especial a Foios?

Aunque es un municipio pequeño, Foios destaca por su calidad de vida, su patrimonio y su entorno agrícola. Entre sus principales atractivos se encuentran la Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio, sus calles tradicionales y la huerta valenciana que rodea el municipio.

Además, Foios celebra diferentes fiestas populares durante el año, especialmente las fiestas patronales y las Fallas, que atraen a vecinos y visitantes.

Su proximidad a Valencia permite disfrutar de la tranquilidad de un pueblo sin renunciar a todos los servicios y oportunidades que ofrece una gran ciudad.

Distancia de Foios a otras localidades

Valencia: 8 km.

Meliana: 2 km.

Albalat dels Sorells: 2 km.

Albuixech: 3 km.

Puçol: 12 km.

Sagunto: 22 km.

Esta excelente ubicación convierte a Foios en un lugar ideal tanto para residir como para visitar durante una escapada.

¿Por qué visitar Foios?

Si buscas conocer un pueblo con auténtico sabor valenciano, Foios es una excelente opción. Su cercanía a Valencia, su patrimonio histórico, la tranquilidad de sus calles y el entorno natural de la huerta hacen de este municipio un destino muy interesante para quienes desean descubrir una parte menos turística, pero muy representativa, de la Comunidad Valenciana.

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En definitiva, Foios está situado al norte de Valencia, en pleno corazón de l'Horta Nord, y destaca por sus buenas comunicaciones, su tradición agrícola y su excelente calidad de vida. Tanto si planeas una visita como si estás pensando en vivir en la zona, Foios ofrece una combinación perfecta entre historia, naturaleza y cercanía a la capital valenciana.