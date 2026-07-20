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Hugo Sotelo, nuevo fichaje del Levante UD

El centrocampista gallego refuerza la medular granota cedido por el Celta de Vigo

SUPER caza a Hugo Sotelo, tercer fichaje del Levante

SUPER caza a Hugo Sotelo, tercer fichaje del Levante / Bustamante

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Nico Tomás

Valencia

Hugo Sotelo (22 años) se convierte en la cuarta incorporación del Levante UD en el mercado de fichajes. El club granota ha hecho oficial hace unos minutos la contratación del centrocampista gallego cedido desde el Celta de Vigo para esta temporada. El futbolista ha sido cazado esta mañana en su llegada al Ciutat de València para rubricar la firma que le convierte en jugador del conjunto levantinista.

El mediocampista aterriza en Orriols después de que Enzo Bardeli y Dani Requena hicieran lo propio antes que Sotelo. El Levante cerró la operación por 100.000 euros y una opción de compra no obligatoria de tres millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista como adelantó el Diario AS. El vigués refuerza el centro del campo azulgrana y afronta su primera experiencia lejos de su tierra natal con el objetivo de asentarse en Primera División.

Hugo Sotelo, nuevo fichaje del Levante UD

Hugo Sotelo, nuevo fichaje del Levante UD / Levante UD

Nacido en Vigo el 19 de diciembre de 2003, Hugo Sotelo es un centrocampista formado en la cantera del RC Celta de Vigo, donde ha completado las etapas de su formación hasta llegar al fútbol profesional. El jugador debutó en competición oficial con el primer equipo celeste el 16 de mayo de 2021 en un encuentro de LALIGA frente al FC Barcelona y, desde entonces, ha ido acumulando experiencia al máximo nivel. En su trayectoria suma un total de 64 partidos en la máxima categoría y siete encuentros en la Europa League, competición en la que debutó la pasada temporada. Asimismo, el futbolista ha sido internacional con la Selección española Sub-21.

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Con su llegada al Levante UD, Hugo Sotelo afrontará la que será su primera experiencia profesional lejos de su ciudad natal. El centrocampista conocerá esta tarde a sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva, donde se pondrá a las órdenes del entrenador Luís Castro para comenzar a preparar el inicio del campeonato.

Fuente: Superdeporte

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