Locura en las calles de València

Aún no había pitado el final de la prórroga el árbitro, cuando la locura se desató por todos los rincones de Valencia. Miles de aficionados invadieron calles, plazas y terrazas para celebrar un nuevo capítulo en la historia del fútbol español. Banderas al viento, cánticos, abrazos entre desconocidos con las caras pintadas con la bandera rojigualda y un incesante concierto de bocinas de vehículos, acompañaron una noche que quedará grabada en la memoria colectiva.

La Plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia vibró con las celebraciones por todo lo alto por la victoria de la Roja, en las que no faltaron las tracas y fuegos artificiales que brillaban en distintos puntos del cielo valenciano. No importaba el tórrido calor, ni tampoco el sufrimiento que se vivió en la prórroga esperando el ansiado gol que diera la victoria a España.

«Yo soy español, español, español» ha sido el cántico más repetido por los miles de aficionados tras el pitido final. La alcaldesa, María José Catalá, también ha salido a festejar la victoria acompañada por Rocío Gil, Jesús Carbonell, Juan Carlos Caballero y el exjugador valencianista Fernando Giner.

Noticias relacionadas

Entre los que se han acercado a la Plaza del Ayuntamiento, estaba Partyman, vestido de spiderman, que no ha querido perderse la victoria y ha acudido solo a ver el partido. Las jóvenes Irene y Sofía estaban en primera fila frente a la pantalla. «Un ambientazo y mucha adrenalina, hay que vivirlo en la Plaza del Ayuntamiento, hemos estado todo el rato agobiadas, pero ha valido la pena cada minuto, lo vamos a celebrar donde sea», comentan. «Éramos dos y hemos terminando siendo veinte, porque nos hemos hecho amigos de la gente de alrededor», dicen.