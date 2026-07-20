María José Catalá celebra en la plaza del Ayuntamiento el título mundial de España

La locura por el campeonato del mundo conquistado por España ante Argentina se vivió con especial intensidad en la capital del Turia. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha festejado desde la plaza del Ayuntamiento el histórico título cosechado esta noche por la selección, convirtiendo el epicentro de la ciudad en el foco de la celebración.

En un ambiente de euforia y orgullo, María José Catalá ha posado junto a varios concejales del Ayuntamiento de València, entre los que se encontraban Juan Carlos Caballero, Rocío Gil y Jesús Carbonell. A la comitiva municipal se sumó también una figura muy vinculada al deporte valenciano: el exjugador del Valencia CF, Ferran Giner, quien no quiso perderse una cita histórica para el fútbol español que ya se celebra por todo lo alto en las calles valencianas.