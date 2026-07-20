Los mejores memes de la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026

Este Mundial ha dado mucho de qué hablar para lo bueno y para lo malo, pero si algo nos ha quedado claro, es que si la actualidad se cuenta a través de memes, todo se digiere mucho mejor. El partido que disputaron ayer España y Argentina y que le ha otorgado la segunda estrella a la Roja ya ha pasado a la historia como una de las noches más recordadas del fútbol moderno. Y no solo por la victoria de España sobre el terreno de juego, sino por el talento, la rapidez y el ingenio de los aficionados a la hora de inmortalizar los momentos más icónicos de la gran final.

El partido entre España y Argentina que ha puesto punto y final al Mudial de Fútbol 2026 ha dejado muchas imágenes memorables al igual que graciosas en redes sociales como las siguientes:

La imagen más famosa incluso antes del desenlace del partido era la de Messi bañando a un recién nacido Lamine Yamal. Antes de que los dos equipos que se enfrentaran en la gran final. La imagen mostraba a dos posibles vencedores de la Copa del Mundo; un Lamine bebé que no quería compartir el trofeo con un joven crack argentino. Pero, ahora que España ha resultado vencedora, los fans no han podido resistirse a hacer su propia fotografía en la que Lamine Yamal se pone en el lugar de Messi hace años para bañar a este después de perder frente a él.

Imagen generada por IA en la que Lamine Yamal baña a un derrotado Messi / Redes sociales

Y aunque el título sea de todos los jugadores, el protagonista de la noche fue el valenciano Ferran Torres con su gol decisivo. Originario de Foios, Ferran Torres entra en la historia de España pero también en la de la Comunitat Valenciana. Con la Senyera sobre los hombros, Ferran celebró el histórico momento que los valencianos no se han resistido a recrear con arte y cariño. Una de las imágenes más compartidas en las redes sociales ha sido la del delantero valenciano convertido en Estatua de la Libertad, con la bandera de la Comunitat Valenciana al cuello y mostrando una sonrisa repleta de felicidad.

Y es que el mundo entero esperaba este partido en el que podía pasar de todo y que algunos han comparado en internet con una pelea de ratas de habla hispana. En esa pelea el resto del mundo son los gatos, que contemplan el espectáculo con una mezcla de curiosidad y desconcierto mientras se decide el campeón del Mundial.

Pero también hay artistas que vuelcan el partido en imágenes convertidas en memes como el Sol de Mayo de la bandera argentina con sus rayos de sol viéndose cara a cara con la bandera española; el sol recuerda a Marc Cucurella con su icónica melena rizada.

La bandera argentina y la bandera española como Cucurella de forma humorística / Redes Sociales

Y es que Marc Cucurella, reciente fichaje del Real Madrid, se ha ganado el cariño de la afición española por ser además un jugador carismático y muy querido dentro de la selección. España ha estado comprometida en apoyar a la selección española y en hacer de los memes de Cucurella una de las cosas que se quedan en la cultura popular de España aunque acabe el mundial aquí. El más memorable es el de Gatorella, junto al cántico de "Cucu Cucurella, se come una paella" que se hizo famoso en la Eurocopa de 2024, en el que un gato disfrazado de Cucurella con una peluca rizada ha hecho reír a todos.