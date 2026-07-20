El Mundial 2030 empieza ahora: València aspira a ser sede y la incógnita de la final en España

El último silbido de la final entre España y Argentina en Nueva York-Nueva Jersey no solo baja el telón del Mundial más grande disputado hasta ahora, donde España ha conquistado su segundo mundial gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 105 de la prórroga. También desplaza inmediatamente el foco hacia 2030. El torneo celebrado en Norteamérica, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas, entrega el testigo organizativo que deberán recoger España, Marruecos y Portugal dentro de algo menos de cuatro años.

La próxima Copa del Mundo será todavía más singular. La mayor parte de la competición se desarrollará en los tres países de la candidatura ibérica y marroquí, pero Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un encuentro cada uno para conmemorar el centenario del primer Mundial. La FIFA confirmó oficialmente la designación de los seis países el 11 de diciembre de 2024. Y España defenderá título en casa.

Las sedes y la inclusión de València

Uno de los aspectos que deberá resolverser en breve es de las sedes españolas. En un incio, la candidatura de España incluía Anoeta, el Camp Nou, el Estadio de Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, el Metropolitano, la Nueva Romareda, el RCDE Stadium, Riazor, San Mamés y el Santiago Bernabéu. Pero durante el camino se han caído, al renunciar por distintas cuestiones, Málaga y A Coruña. Además, también peligra Gran Canaria. El Cabildo y el Instituto Insular de Deportes se han adentrado en un complejo enredo para adjudicar las obras de reforma del estadio de cara a 2030. El proyecto está sobre la mesa, el tiempo corre y la licitación ha quedado desierta después de que ninguna empresa presentara oferta. Las constructoras advierten de que el presupuesto, fijado en 174 millones de euros, se sitúa un 40% por debajo del precio real de mercado y de que los plazos son demasiado ajustados. Y ante este escenario, el grupo de gobierno insular ha dado un volantazo in extremis y llevará la reforma a un procedimiento negociado. En el horizonte, concluir a tiempo las obras.

Juanma Romero

Y en esa carrera por ser sede emerge la figura del Nou Mestalla. Si bien el estadio valencianista no entró en la candidatura inicial al estar las obras paralizadas desde 2009, la reactivación de los trabajos ha abierto la puerta a su inclusión. De hecho, la Federación Española de Fútbol siempre ha mirado a Valencia, al considerar que la tercera ciudad de España debería ser mundialista. El propio presidente del Consejo Superior de Deportes, Manuel Uribes, aseguraba en marzo en una entrevista a este diario, que si "termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también". Y añadía que tenia constancia de que el club "se ha comprometido y ha consignado una cantidad de dinero para hacer un polideportivo municipal en el barrio, que es humilde. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia", apuntaba Uribes. Pocos días despues, la RFEF solicitaba a la FIFA la inclusión de Vigo y València como sedes mundialistas. En este sentido, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, señalaba que está previsto que en otoño se produzca la visita de manera oficial de una delegación de la FiFA al Nou Mestalla para un primer análisis técnico del recinto.

Las fortalezas de la candidatura valenciana

La primera ventaja de València es el propio aforo. Con algo más de 70.000 localidades, el Nou Mestalla superará ampliamente el mínimo necesario para albergar encuentros mundialistas y estará entre los mayores recintos del proyecto español. Su fecha prevista de apertura, en el verano de 2027, ofrecería además más de dos temporadas completas para probar accesos, sistemas de seguridad, tecnología, operativa, evacuación y servicios antes del Mundial.

Su segunda fortaleza es urbana. El estadio estará integrado en la tercera gran área metropolitana española, con aeropuerto internacional, alta velocidad ferroviaria, capacidad hotelera, red de metro y experiencia en grandes acontecimientos. La entrada de Valencia también corregiría parcialmente el desequilibrio geográfico del actual mapa español, que no cuenta con ninguna sede en la Comunitat Valenciana y concentra cuatro estadios entre Madrid y el área de Barcelona.

Zona de hospitality del futuro Nou Mestalla / L-EMV

La tercera ventaja está relacionada con la explotación comercial. La FIFA concede una importancia creciente a los espacios preferentes, la hospitality, los servicios de restauración, las áreas para medios y las posibilidades de generar actividad durante todo el año. El Nou Mestalla ha sido rediseñado precisamente alrededor de ese modelo, con más de 6.500 localidades premium, espacios de ocio, restauración, museo, auditorio y actividad empresarial.

La incógnita de la final

Otro de las cuestiones que deberán dilucidarse del Mundial 2030 es la sede de la final.Entre la RFEF cunde el “temor” de que la final del próximo campeonato del mundo no se dispute en el Santiago Bernabeu, como propuso la delegación española cuando presentó su candidatura sino en Casablanca. La dupla Donald Trump y Gianni Infantino parece que prefieren que el gtan partido se dispute en Casablanca (Marruecos). "No se entendería que el país que lleva el 55% del peso del Mundial, España, no albergara la final. Debemos trabajar conjuntamente y no ir divididos a cualquiera de estas cosas, porque debilitaremos el Mundial y eso no favorece a nadie", señaló esta semana el presidente Rafael Louzán.

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Gianni Infantino y Trump / ANNABELLE GORDON / POOL / EFE

Además, Infantino parece estar dispuesto a presentarse a la reelección como presidente de FIFA. De hecho, el estamento mundial de fútbol ha fijado la asamblea para elegir a la nueva presidencia en Rabat, en marzo de 2027. Nada es casualidad.