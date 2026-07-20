El palmarés de La Roja ¿Cuántos títulos ha ganado selección española?
Desde la fundación de la selección española en 1920, La Roja ha logrado conquistar un total de nueve títulos que ya lucen en sus vitrinas
Valencia estalló de alegría con el pitido final y el gol del valenciano Ferran Torres, decisivo para que España conquistara el Mundial 2026 frente a Argentina. Miles de aficionados celebraron el histórico triunfo en las pantallas gigantes y en las calles de la ciudad, donde la emoción se desbordó tras una final resuelta por el delantero formado en Foios.
La selección española de fútbol ha conquistado nueve títulos oficiales a lo largo de toda historia, un palmarés que la ha consolidado como una de las grandes potencias del fútbol internacional. Hoy España juega la final del Mundial 2026 frente a Argentina, La Roja se juega ampliar ese registro y sumar el que sería el noveno título de su historia y su segundo campeonato del mundo.
- Mundial 2010 y 2026: Ferran Torres pone la segunda estrella como campeones del Mundo.
- Eurocopa 1964, 2008, 2012, 2024. La selección española ha ganado en cuatro ocasiones este campeonato europeo, más que cualquier otro país europeo.
- UEFA Nations League 2023: España se proclamó campeona por primera vez tras derrotar a Croacia en la tanda de penaltis.
- Juegos Olímpicos 1992 y 2024: La selección olímpica española de fútbol ganó la medalla de oro en los Juegos de Barcelona en 1992 y volvió a subirse a lo más alto del podio en París 2024.
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