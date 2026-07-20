El palmarés de La Roja ¿Cuántos títulos ha ganado selección española?

Valencia estalló de alegría con el pitido final y el gol del valenciano Ferran Torres, decisivo para que España conquistara el Mundial 2026 frente a Argentina. Miles de aficionados celebraron el histórico triunfo en las pantallas gigantes y en las calles de la ciudad, donde la emoción se desbordó tras una final resuelta por el delantero formado en Foios.

La selección española de fútbol ha conquistado nueve títulos oficiales a lo largo de toda historia, un palmarés que la ha consolidado como una de las grandes potencias del fútbol internacional. Hoy España juega la final del Mundial 2026 frente a Argentina, La Roja se juega ampliar ese registro y sumar el que sería el noveno título de su historia y su segundo campeonato del mundo.

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