Descárgate una portada histórica con Ferran Torres y la victoria de España en el Mundial

Las dos estrellas que ya lucen bordadas en la camiseta de la Selección Española Absoluta presiden la portada de Levante-EMV, situadas bajo la cabecera y junto a la palabra 'Campeones', con un diseño concebido para el recuerdo y en versión sábana.

El periódico de Prensa Ibérica ha diseñado para su edición impresa una primera página histórica, concebida para el recuerdo, con especial protagonismo para Ferran Torres, el jugador de Foios que marcó el gol de la victoria de España en la gran final disputada en Nueva York.

Del minuto 116 de Andrés Iniesta al 106 de Ferran Torres para que la España de fútbol vuelva a asumir que es reina del mundo y que puede seguir siéndolo durante mucho tiempo. Dieciséis años después, la Selección ya ha cosido en su escudo una segunda estrella, tan merecida como la primera, gracias a un valenciano.

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Amplio dispositivo

Levante-EMV desplegó un amplio dispositivo informativo para contar todos los detalles de la histórica victoria de la selección española en la final del Mundial. La cobertura abarcó tanto el desarrollo del partido como las numerosas celebraciones que se sucedieron inmediatamente después del pitido final en distintos puntos de Valencia.

La redacción realizó un seguimiento minuto a minuto del encuentro, con información permanentemente actualizada, análisis, imágenes y las reacciones de los protagonistas. El despliegue continuó después del partido para trasladar a través de las redes sociales el ambiente festivo que inundó las calles y plazas valencianas tras la conquista de la segunda estrella mundialista.

Los redactores estuvieron presentes en la plaza del Ayuntamiento de València, convertida en uno de los principales epicentros de la celebración, donde miles de aficionados siguieron la final y festejaron el triunfo de España, o el Roig Arena.

Hasta Foios

La cobertura se trasladó a Foios, localidad natal de Ferran Torres, autor del gol que decidió el campeonato, y se extendió a otras poblaciones de la provincia y del conjunto de la Comunitat.

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Las redes sociales del periódico ofrecieron vídeos, fotografías, testimonios y escenas de cada momento destacado de la noche. Desde la tensión de los últimos minutos hasta la explosión de alegría provocada por el gol de la victoria, el periódico de Prensa Ibérica narró en tiempo real una jornada destinada a ocupar un lugar privilegiado en la memoria del deporte español y valenciano.