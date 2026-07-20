La pretemporada del Valencia se juega en À Punt

À Punt será de nuevo la televisión oficial de la pretemporada del Valencia CF. Cuatro serán los partidos que el conjunto del Mestalla disputará este verano con las cámaras de la televisión autonómica como testigo. Radiotelevisión Valenciana prepara una cobertura especial para estos duelos que contarán con el excapitán del Valencia CF, Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción.

El primer duelo será este miércoles 22 de julio contra el CD Eldense, que este año ha vuelto de manera brillante a la Segunda División del fútbol español. El enfrentamiento se disputará a partir de las 20:00 horas en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna.

A la misma hora y desde el mismo escenario, el sábado 25 de julio, À Punt ofrecerá el Valencia CF – CD Castellón, un duelo atractivo y de rivalidad regional entre dos históricos de nuestro fútbol.

La pretemporada continuará con dos compromisos internacionales que À Punt también narrará en directo. El tercer enfrentamiento del conjunto blanco y negro retransmitido por la televisión autonómica será el que disputan, ya en Inglaterra, Valencia CF y el Stoke City FC. Será el sábado 1 de agosto a las 19:30 horas desde el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent.

El Newscastle, en el Trofeo Naranja (8 de agosto)

Para rematar el verano, el sábado 8 de agosto a las 21:00 horas, llegará la cita más esperada para el valencianismo. Desde el Mestalla, À Punt ofrecerá el siempre espectacular Trofeo Naranja que sirve tradicionalmente como presentación del equipo ante su afición. Este año el rival invitado es un histórico de la Premier League, el Newcastle United FC. El Valencia CF se enfrentará a las ‘urracas’ en un espectacular duelo que servirá para medir el estado de los de Corberán a solo una semana del inicio de Liga.

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À Punt continúa trabajando para retransmitir otros partidos del resto de los principales equipos de la Comunitat Valenciana, como por ejemplo el Villarreal CF, el Levante UD, el Elche CF, el CD Castellón y el Hércules CF.