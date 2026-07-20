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Puñetazo de Ayala a Dani Olmo tras la final

Imagen bochornosa del exjugador del Valencia y actual ayudante de Scaloni en la selección argentina

Olmo, en una imagen del partido en Nueva York

Olmo, en una imagen del partido en Nueva York / WILL OLIVER / EFE

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Sergi Capdevila

Dentro de las celebraciones en el MetLife Stadium tras lograr España la segunda estrella de su historia, varios episodios de mal perder del combinado argentino. Se viralizó una imagen de Paredes soltando un manotazo a Eric Garcia y luego yendo a por Gavi. El argentino entró muy pasado de vueltas al encuentro, vio una amarilla muy rápido que lo condicionó el resto del encuentro y se dedicó a cascar por todo el terreno de juego.

Paredes perdió los papeles tras la final del Mundial

Paredes perdió los papeles tras la final del Mundial / Captura de pantalla

El plan de la albiceleste fue claro. Sobrevivir lo máximo que pudiera y esperar algún fogonazo de Messi o alguna transición rápida para picar. El problema es que no disparó a puerta en todo el partido y no generó algo de peligro hasta casi el añadido en la localidad neoyorkina. Así era complicado pensar en asestar algún golpe al combinado de De la Fuente.

Ayala perdió los papeles

Y quien sí lo asestó, pero ya con la prórroga cumplida y con España campeona del mundo, fue Roberto Fabián Ayala. El exjugador, entre otros, del Valencia, actual ayudante de Lionel Scaloni en la selección argentina, se encaró en los festejos con Dani Olmo. Todo fue fruto de la tangana tras el incidente entre Paredes y Eric Garcia. Dani se acercó a la zona y por ahí se cruzó Ayala, que ya era un central rascador en su época.

Ayala y Aimar charlan en una sesión de entrenamiento con Lionel Scaloni

Ayala y Aimar charlan en una sesión de entrenamiento con Lionel Scaloni / TyC Sports

El asistente de la 'albi' parecía que iba a separar al egarense, pero le asestó un puñetazo en la zona del cuello ante el estupor de un Olmo que estaba en ese momento junto a Eric Garcia, que luego empujó a Ayala alucinado por lo que acababa de ver.

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Fuente: Sport

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