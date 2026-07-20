Rodri, mejor jugador del Mundial 2026: "Solo quiero dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado"

Lo predijo Pep Guardiola allá por el inicio de la temporada 2025/26. "Rodri es un jugador increíble, pero no se puede volver así como así tras seis, siete u ocho meses y ser el mismo de antes. No. ¿Sabéis cuándo volverá a ser ese jugador? En el Mundial con España. Allí veremos al mejor Rodri", dijo el entonces entrenador del Manchester City. No se equivocaba, y es que a Pep siempre hay que hacerle caso.

Rodri ha vuelto a su mejor nivel en esta Copa del Mundo. El Rodri del Balón de Oro. No arrancó bien el centrocampista español, pero ha acabado de la mejor manera posible. La FIFA, tras la victoria de España en Nueva Jersey, le concedió el premio al mejor jugador de la competición al '16' de 'La Roja', y con merecimiento.

En esta Copa del Mundo, Rodri ha demostrado control y entendimiento del juego, precisión y calidad. Según los datos del torneo, el español completó más pases que ningún otro futbolista en un Mundial, con un porcentaje de acierto superior al 93%.

"Ahora mismo estamos en una nube. Es impresionante. Solo quiero dar las garcias a Dios por todo lo que me ha dado. Este grupo ha sido sensacional. Somos bicampeones del mundo. Ha sido el torneo más duro de la historia de los mundiales y hemos ganado a Argentina, que tiene al mejor jugdor de todos los tiempos", decía Rodi a los micrófonos de 'RTVE' tras levantar el trofeo.

En esta edición, Rodri fue titular en los ocho partidos de la selección en Estados Unidos y Canadá, superando los 650 pases realizados, superando a Xavi en el Mundial de Sudáfrica de 2010.

"El secreto de esta seleccionn es que da igual el rival y vamos a ir a por el partido. Hay que ser valiente en la vida. Hemos sido valientes. Hemos apostado y hemos sido nosotros y hemos sido campeones", añadía Rodri.

"Para mí es emocionante que las nuevas generaciones puedan ver que un jugador que dio el callo y decidió escapar de rendirse puede resurgir con positividad, trabajo y esfuerzo. Soy un ejemplo de superación en este caso. Hay que creer en uno mismo", agregó.

Sobre la celebración, Rodri afirmó que "te quedas con los tuyos, con los que te quieren, que están ahí. He sentido el apoyo y el cariño de la gente y me siento muy querido."

Los otros premios de esta edición también fueron para España, los campeones. Pau Cubarsí, que estuvo inapelable, ganó el premio al mejor joven mientras que Unai Simón se hizo con el Guante de Oro al mejor portero del torneo, tras solo conceder un tanto en ocho encuentros, una cifra histórica.

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Todos los títulos posibles

Con este título del Mundial, Rodri, a sus 30 años, se ha pasado el juego. El ex de Villarreal o Atlético de Madrid ha ganado todos los grandes títulos en juego. Mundial, Eurocopa, Nations League, Balón de Oro, Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup, Community Shield, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Un palmarés envidiable.