El secreto de Marc Cucurella para ganar la final del Mundial: una moneda y una promesa a Capdevila
El lateral izquierdo español recuperó un ritual de Capdevila de la final del Mundial de Sudáfrica de 2010
La victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 ha dejado imágenes para el recuerdo entre los aficionados españoles. Mientras la euforia se apoderaba de los jugadores de la selección, la decepción era evidente en el combinado argentino tras el pitido final, con un Leandro Paredes como encarnación de la frustración argentina. Sin embargo, más allá de la celebración y la frustración, la final también dejó escenas y curiosidades que pasaron desapercibidas durante la retransmisión en directo y que se van desvelando poco a poco en redes sociales.
Una de las más llamativas la ha desvelado Joan Capdevila, campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, al contar la petición que le hizo a uno de los jugadores de la selección de Luis de la Fuente antes de que el árbitro pitara el inicio en el MetLife Stadium.
El exlateral explicó a través de sus redes sociales que en la final del Mundial de 2010 enterró una moneda en el césped antes del comienzo del partido. Con motivo de la final frente a Argentina, decidió trasladar esa tradición a uno de los internacionales españoles de la selección de Luis de la Fuente.
El elegido fue Marc Cucurella, el jugador que ocupa su misma posición en el campo. Según ha confesado Capdevila, le pidió que repitiera el mismo ritual antes del inicio de la gran final y Cucurella cumplió su promesa. Tras la victoria de España, el exfutbolista compartió el secreto con un mensaje cargado de emoción: "En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Marc Cucurella que hiciera lo mismo ayer. Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!".
La publicación no ha tardado en hacerse viral entre los aficionados. Más allá de la superstición, el gesto simboliza el relevo entre la generación que conquistó el primer Mundial en Sudáfrica y la que ha vuelto a llevar a España a lo más alto del fútbol mundial dieciséis años después con un Ferran Torres como protagonista.
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