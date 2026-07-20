Lo que no se vio de la trifulca de la final del Mundial: El puñetazo de Ayala a Dani Olmo y la 'chapa' de Otamendi a Rodri

El triunfo incontestable de la selección española como campeona del Mundial 2026 dejó un pequeño borrón en forma de trifulca con el pitido final. Algunos jugadores argentinos decidieron pagar su frustración por la derrota con sus colegas españoles generando momentos de tensión y alguna que otra mano a pasear.

La bronca la desató Nahuel Molina. El jugador del Atlético de Madrid golpeó a Rodrigo en el pecho cuando este corría a festejar el título con el resto de sus compañeros. El capitán español fue directo a por el argentino y ambos se encaron.

A partir de ahí se arremolinaron jugadores y cuerpo técnico de uno y otro equipo formando pequeñas batallas. Por un lado, el exjugador del Valencia Roberto Fabián Ayala, ayudante de Scaloni, lanzó un puñetazo que impactó en el cuello de Dani Olmo.

Por otro, Eric García se encaró con Leadro Paredes que propinó una patada al catalán. Su compañero Gavi fue en su ayuda, pero acabó por los suelos tras recibir varios golpes del centrocampista argentino.

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Todavía con los ánimos calientes, el también exvalenciansita Nicolás Otamendi recriminó a Rodrigo las supuestas quejas arbitrales por el trato de favor que Argentina ha tenido en el Mundial, que los españoles realizaron durante los días previos a la final.