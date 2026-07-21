¿Ovación o pitos? Cómo recibirá Mestalla a Ferran Torres tras su gol para la historia

Hay goles que cambian una carrera. Y hay goles que pueden cambiar para siempre la relación entre un futbolista y una afición. El de Ferran Torres en la final del Mundial pertenece a la segunda categoría. El delantero valenciano marcó el tanto que dio a España su segundo título mundial y entró de inmediato en la historia del fútbol español, convirtiéndose en el héroe de toda una generación.

La imagen recuerda inevitablemente a la de Andrés Iniesta en Johannesburgo. Aquel gol en 2010 transformó al manchego en una figura unánimemente admirada, hasta el punto de recibir ovaciones en prácticamente todos los estadios de España, independientemente de los colores. Ahora, inevitablemente, surge la misma pregunta con Ferran Torres. Y hay un escenario donde esa incógnita adquiere una dimensión especial: Mestalla.

El gran interrogante: ¿cómo recibirá Mestalla a Ferran Torres?

Si el calendario se mantiene, el primer reencuentro de Ferran con la que fue su casa podría producirse muy pronto. El FC Barcelona visitará Mestalla el primer fin de semana de septiembre, en la cuarta jornada de LaLiga.

No será un partido cualquiera. Será el segundo partido que Ferran Torres juegue a domicilio como campeón del mundo. Y, además, lo hará precisamente en el campo donde siempre ha vivido una relación compleja desde su salida del Valencia CF.

Porque, más allá del orgullo que supone ver a un futbolista formado en Paterna conquistar la cima del fútbol mundial, existe un precedente difícil de ignorar.

Una despedida que nunca cicatrizó

La marcha de Ferran Torres al Manchester City en el verano de 2020 dejó una profunda sensación de desencuentro entre una parte importante del valencianismo.

Ferran Torres en la cantera del Valencia. / ·

Muchos aficionados interpretaron que el delantero había querido abandonar el club demasiado pronto, en un momento especialmente delicado para la entidad. Aquella salida, unida a algunas declaraciones posteriores y a la rápida evolución de su carrera hacia la élite europea, hizo que cada regreso a Mestalla estuviera acompañado de una sonora pitada.Cada visita reabrió unas heridas que nunca terminaron de cerrarse.

Un héroe nacional... también valenciano

Sin embargo, el escenario ha cambiado por completo. Ya no se trata únicamente del futbolista que salió del Valencia para triunfar en el extranjero. Ahora es el jugador que ha dado un Mundial a España.

Un futbolista nacido en Foios, formado en la Academia del Valencia y convertido en protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia reciente del deporte español. Ese contexto invita a pensar que el ambiente podría ser diferente.

Ferran Torres, otro gol para la historia / EFE

La historia demuestra que el fútbol español suele rendirse ante los héroes de los grandes títulos internacionales. Ocurrió con Iniesta después de Sudáfrica 2010. También con otros integrantes de aquella generación dorada, que fueron reconocidos incluso en estadios tradicionalmente hostiles. La gran incógnita es si Mestalla será capaz de separar el orgullo por el campeón del mundo del recuerdo de una salida que todavía genera división entre los aficionados.

Futuro en el aire

Existe, sin embargo, un factor que podría impedir incluso que ese reencuentro tenga lugar. El futuro de Ferran Torres, que afronta su último año de contrato con el FC Barcelona, está siendo objeto de rumores en este mercado de fichajes. El internacional español ha sido relacionado recientemente con el Paris Saint-Germain y algunos periodistas incluso apuntan a un acuerdo entre el futbolista y el club francés, a falta de que las entidades alcancen un entendimiento.

Noticias relacionadas

El mercado de verano permanecerá abierto hasta el próximo 1 de septiembre, por lo que cuando llegue la cuarta jornada de Liga ya estará completamente cerrado. Si finalmente Ferran abandona el Barcelona antes de esa fecha, el esperado regreso del nuevo héroe del fútbol español a Mestalla tendrá que esperar. Y con él, una de las imágenes que más expectación generan tras su gol para la historia: descubrir si el estadio que durante años lo recibió entre pitos está dispuesto ahora a dedicar una ovación al hombre que hizo campeón del mundo a España.