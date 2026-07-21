Encuesta: ¿Cómo crees recibirá Mestalla a Ferran Torres?

El gol de Ferran Torres en la final del Mundial le dio a España su segunda estrella y transformó al delantero valenciano en un héroe nacional. Esta hazaña evoca el histórico tanto de Andrés Iniesta en 2010, abriendo el debate sobre si Ferran recibirá un reconocimiento similar en todos los campos. Sin embargo, su prueba de fuego llegará a principios de septiembre en Mestalla.

Su salida hacia el Manchester City en 2020 dejó abiertas heridas entre el valencianismo, que interpretó su marcha como un abandono en un momento delicado para el club. Desde entonces, cada visita de Ferran con la camiseta del FC Barcelona ha estado marcada por sonoras pitadas. La incógnita ahora es si el orgullo de ver a un canterano del Valencia CF tocar la cima del fútbol mundial y dar la segunda estrella a la Roja logrará aplacar el resentimiento en la afición blanquinegra.