El destino de Ferran Torres: del último gol europeo del Valencia en Mestalla al tanto del segundo mundial de España

Ferran Torres materializó en Nueva Jersey el gol más importante de su carrera y uno de los (dos) más trascendentes de la historia del fútbol español. Su tanto en el minuto 106 de la final ante Argentina dio a España la victoria por 1-0 y su segundo Mundial. Pero el destino ha querido que el nombre del futbolista de Foios quedará marcado en la historia del Valencia CF: fue el autor del último tanto valencianista en Mestalla en competición europea.

Más de seis años antes de decidir una Copa del Mundo, Ferran era uno de los jugadores emergentes de aquel Valencia de Marcelino García Toral que se había clasificado para la Liga de Campenoes durante dos temporadas consecutivas. En la tercera, ya si el asturiano y con Albert Celades como inquilino del banquillo blanquinegro, el conjunto valencianista se enfrentaba al Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Valencia visitó a los italianos en San Siro, en el partido ya conocido como 'la bomba biológica' al ser Bérgamo, sede de la Atalanta, uno de los principales focos de coronavirus de Italia en aquellas fechas y cuyos aficiondos se desplazaron en masa hasta Milán. El conjunto de Celades caía con estrépito por 4-1.

Pese al varapalo, la entidad valencianista se encomendaba a la magia de Mestalla para tratar de lograr una heroica remontada. Pero aquel partido quedará para la historia por ser el último de la historia del coliseo de la Avenida de Suecia en Europa. Además, en una circunstancia también históricas: sin público como consecuencia de una pandemia de coronavirus que ya campaba a sus anchas por las calles del país. Aquel encuentro, casualidades de la vida, se disputaba el mismo día que se cancelaban las Fallas 2020.

Las opciones de remontada apenas duraron dos minutos. El tiempo que tardó Diakhaby en cometer un penalti sobre Josip Ilicic, la bestia negra del Valencia en la eliminatoria. Kevin Gameiro anotó los dos primeros tantos locales y Ferran culminó la remontada momentánea con el tercero, antes de que, otra vez, Ilicic sellara el 3-4 y la eliminación valencianista por un resultado global de 8-4. Y quien lo iba a decir. Ese tanto del delantero de Foios se convertiría años más tarde en el último del Valencia en Mestalla en competición europea, ya que el club ha sido incapaz de lograr un billete para partidos en el viejo continente antes de la mudanza al Nou Mestalla.

Durante dos temporadas y medias con el primer equipo del Valencia, disputó 97 encuentros, con un balance de nueve goles y doce asistencias. Ganó la Copa del Rey en el Año del Centenario y se convirtió en el jugador más joven del Valencia en alcanzar los 50 partidos ligueros.

Del silencio a la explosión

El contraste entre ambos tantos de Ferran Torres resulta especialmente simbólico. El primero llegó en el silencio de un estadio cerrado, durante una derrota y en los primeros compases de una crisis sanitaria mundial. El segundo se produjo en el mayor escenario posible, durante la prórroga de una final y ante millones de espectadores, para convertir a España nuevamente en campeona del mundo.

Ferran, que había entrado desde el banquillo, aprovechó una acción prolongada dentro del área argentina para superar a Emiliano Martínez en el minuto 106. España sostuvo después la ventaja y conquistó su segunda estrella, dieciséis años después del gol de Andrés Iniesta ante Países Bajos en la final de Sudáfrica 2010.

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El delantero valenciano todavía volvió a marcar en el minuto 114, aunque ese segundo tanto fue anulado. La decisión no impidió que Ferran terminara convertido en el protagonista de la final y en el futbolista que inscribió su nombre junto al de Iniesta como autor de un gol que vale un Mundial.