Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delitos teniente Guardia CivilOla de calorAlerta naranja Comunitat ValencianaTiempo ValenciaRebaño muflonesFerran TorresTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Manu Sánchez regresa al Levante UD

El defensa vuelve a la entidad tras la cesión acordada con el RC Celta de Vigo

Manu Sánchez, jugador del Levante UD, celebra un gol en el Metropolitano.

Manu Sánchez, jugador del Levante UD, celebra un gol en el Metropolitano. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Bas

Manu Sánchez volverá a vestir la camiseta del Levante UD tras el acuerdo alcanzado con el RC Celta de Vigo para su cesión hasta final de temporada.

El defensa se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde debutó con el primer equipo en la temporada 2019/2020. Posteriormente, entre enero de 2021 y junio de 2023, jugó como cedido en el CA Osasuna. Finalizada su etapa en Pamplona, el RC Celta oficializó su fichaje y, un año más tarde, defendió los intereses del Deportivo Alavés también en calidad de cedido. Los caminos de Manu Sánchez y el Levante UD se unieron el pasado verano, cuando la entidad levantinista y el club vigués acordaron su cesión.

El lateral se convirtió en una de las piezas importantes del equipo en su andadura por la máxima categoría, disputando 33 encuentros.

Noticias relacionadas

Manu Sánchez acumula una amplia experiencia en LALIGA EA SPORTS, con 178 partidos. Además, ha sido internacional con la Selección española Sub-21, con la que se proclamó Subcampeón de Europa en 2023 tras disputar la final del torneo, celebrada en Georgia, ante Inglaterra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
  2. Un frente de tormentas deja lluvia, granizo y reventones cálidos y fríos en la provincia de Valencia
  3. Locura en las calles de València
  4. Lo que no se vio de la trifulca de la final del Mundial: El puñetazo de Ayala a Dani Olmo y la 'chapa' de Otamendi a Rodri
  5. Cada vez más valencianos buscan alternativas a sus ahorros: la gigafactoría de Sagunt cambia el mapa de la inversión
  6. Ferran Torres, el héroe del Mundial que bajó al barro tras la dana de València
  7. La trastienda de la actuación de Spanish Brass en la final del Mundial: 'Tom Cruise fue el más afable de todos
  8. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana

Manu Sánchez regresa al Levante UD

Manu Sánchez regresa al Levante UD

Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus

Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus

Especialistas en Otorrinolaringología en Valencia: un servicio de referencia para adultos y niños

Especialistas en Otorrinolaringología en Valencia: un servicio de referencia para adultos y niños

El Puig y la Pobla de Farnals cierran sus playas por un vertido de aguas fecales

Vodafone lanza "Mi negocio PRO", la oferta de conectividad que crece con cada negocio

Vodafone lanza "Mi negocio PRO", la oferta de conectividad que crece con cada negocio

Calp avanza en bicicleta: logra el reconocimiento "Más bici 2026" que otorga la Vuelta a España

Calp avanza en bicicleta: logra el reconocimiento "Más bici 2026" que otorga la Vuelta a España

El proyecto para evitar los recurrentes cortes de luz en la Canal de Navarrés está a la espera de autorización administrativa

Narcos de la trama Sky, nuevamente detenidos por la Guardia Civil por otro cargamento de cocaína en el Puerto de València, cazados por mensajes encriptados

Narcos de la trama Sky, nuevamente detenidos por la Guardia Civil por otro cargamento de cocaína en el Puerto de València, cazados por mensajes encriptados
Tracking Pixel Contents