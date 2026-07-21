Manu Sánchez regresa al Levante UD
El defensa vuelve a la entidad tras la cesión acordada con el RC Celta de Vigo
Manu Sánchez volverá a vestir la camiseta del Levante UD tras el acuerdo alcanzado con el RC Celta de Vigo para su cesión hasta final de temporada.
El defensa se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde debutó con el primer equipo en la temporada 2019/2020. Posteriormente, entre enero de 2021 y junio de 2023, jugó como cedido en el CA Osasuna. Finalizada su etapa en Pamplona, el RC Celta oficializó su fichaje y, un año más tarde, defendió los intereses del Deportivo Alavés también en calidad de cedido. Los caminos de Manu Sánchez y el Levante UD se unieron el pasado verano, cuando la entidad levantinista y el club vigués acordaron su cesión.
El lateral se convirtió en una de las piezas importantes del equipo en su andadura por la máxima categoría, disputando 33 encuentros.
Manu Sánchez acumula una amplia experiencia en LALIGA EA SPORTS, con 178 partidos. Además, ha sido internacional con la Selección española Sub-21, con la que se proclamó Subcampeón de Europa en 2023 tras disputar la final del torneo, celebrada en Georgia, ante Inglaterra.
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