El Real Madrid, atento a Ferran Torres

Ferran Torres se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado después de marcar el gol que dio a España el título mundial ante Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium. Su decisiva actuación ha multiplicado la atención sobre un futuro que ya estaba rodeado de incógnitas antes del torneo.

Según informa este lunes L’Équipe, el Paris Saint-Germain continúa muy interesado en el delantero del FC Barcelona y podría intentar su fichaje durante este verano. El medio francés también sitúa al Real Madrid entre los clubes que permanecen atentos a su situación.

El atacante valenciano, de 26 años, tiene contrato con el Barça hasta junio de 2027, pero las conversaciones sobre su continuidad y una posible renovación no habrían avanzado durante los últimos meses. Este escenario habría provocado que varios grandes clubes europeos solicitaran información sobre él incluso antes de que España se proclamara campeona del mundo.

Luis Enrique ya ha hablado con Ferran

El PSG sería uno de los equipos que más seriamente ha estudiado su incorporación. El conjunto parisino pretende renovar parcialmente su línea ofensiva después de la salida de Gonçalo Ramos al Milan por una cantidad cercana a los 60 millones de euros.

La polivalencia de Ferran, capaz de actuar en las dos bandas, como delantero centro o incluso como falso nueve, encajaría en el complejo sistema ofensivo de Luis Enrique. El entrenador asturiano conoce perfectamente al futbolista, al que hizo debutar con la selección española en septiembre de 2020.

Ferran Torres en un partido con el Barça / AFP7 vía Europa Press

De acuerdo con L’Équipe, Luis Enrique ya habría llamado personalmente al delantero para trasladarle su interés, explicarle su proyecto deportivo y detallarle el papel que podría desempeñar en el PSG.

El futbolista habría valorado especialmente este contacto, sobre todo porque, según la versión del diario francés, no siente la misma atención por parte de la dirección deportiva del Barça. El artículo asegura que Ferran no habla con Deco desde hace más de seis meses y que no ha percibido una voluntad clara del club azulgrana por garantizar su continuidad.

Pese a ello, Ferran se encuentra feliz en Barcelona, mantiene una buena relación con Hansi Flick y está perfectamente integrado en el vestuario. Además, acaba de completar una de sus mejores temporadas desde que llegó al club en 2022, con 21 goles en 49 partidos.

El Barça debe tomar una decisión

El gol que decidió la final del Mundial podría alterar completamente el escenario. El Barça deberá decidir ahora si puede permitirse vender al héroe de la selección española mientras trabaja paralelamente en una operación de enorme dimensión económica como la de Julián Álvarez.

EL Barça, en principio, está interesado en su continuidad. Ferran siempre ha expresado su deseo de triunfar en el Barça y su primera opción sería continuar si el club le transmite confianza y le ofrece un proyecto deportivo estable.

En caso contrario, el PSG podría convertirse en uno de sus destinos prioritarios. Por ahora, el club parisino no ha presentado ninguna oferta formal y prefiere esperar a que disminuya la euforia provocada por su gol en la final, consciente de que su cotización puede haberse disparado.

El movimiento también dependerá de otras operaciones que maneja el PSG, como los posibles fichajes de Maghnes Akliouche y Yan Diomandé, además de la situación contractual de Bradley Barcola.

El Real Madrid también vigila

Según la información francesa, el Barça había situado hace unas semanas el precio de Ferran Torres en torno a los 50 millones de euros. La gran cuestión es saber si el título mundial y su condición de protagonista de la final modificarán ahora esa valoración.

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El Real Madrid también seguiría de cerca su evolución. El club blanco ya intentó ficharlo cuando militaba en el Valencia, pero Ferran eligió entonces al Manchester City porque quería trabajar bajo las órdenes de Pep Guardiola. Ahora, convertido en campeón del mundo y autor del gol más importante de su carrera, Ferran Torres vuelve a tener a varios grandes clubes pendientes de su futuro. El Barça tiene la palabra.