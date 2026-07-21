Tvboy dedica un mural a Ferran Torres tras su gol en la final del Mundial 2026

El reconocido artista urbano Tvboy ha dedicado su última creación en Barcelona a Ferran Torres, el futbolista que marcó el gol que dio a España la victoria en la final del Mundial 2026 frente a Argentina.

El mural, realizado en una pared de la ciudad, muestra al delantero valenciano vestido con la camiseta de la selección española mientras besa el trofeo de la Copa del Mundo. La obra está acompañada de la frase "Making History!" ("¡Haciendo historia!"), y lleva la firma del artista junto al nombre del jugador.

"Mientras pintaba este mural, una niña pasó y gritó: '¡Mamá, es Ferran Torres!". Sonreí. Ahí entendí que el arte también conecta generaciones", ha compartido el artista callejero en su perfil de Instagram junto a una fotografía y un vídeo de la obra. "Enhorabuena a Ferran Torres por el gol y a España por una victoria de un auténtico equipo", ha añadido.

Arte callejero

Detrás del artista Tvboy está el italiano Salvatore Benintende (45 años), uno de los exponentes mundiales del movimiento del 'Street Art Neo Pop'. Benintende es conocido por sus murales, que representan especialmente temas de actualidad y retratan a deportistas, políticos y celebridades.

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Esta no es la primera vez que el artista, afincado en Barcelona, convierte un acontecimiento deportivo en arte. A lo largo de los últimos años ha dedicado murales a figuras como Leo Messi (tras el Mundial de Catar 2022), Lamine Yamal (durante la Eurocopa 2024 y por su 18 cumpleaños) y Alexia Putellas (tras ganar el Balón de Oro).