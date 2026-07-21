El Valencia Basket ya conoce a su primer rival de la Supercopa

El Valencia Basket se medirá al Barça en su primer partido de la Supercopa Endesa Badalona 2026. El equipo taronja, vigente campeón de la Liga Endesa, era cabeza de serie junto a Kosner Baskonia, ganador de la pasada Copa del Rey.

El Barça convertirse en rival del Valencia Basket en las semifinales. En caso de victoria, el conjunto que dirige Xavi Albert se medirá el vencedor del otro duelo de semifinales entre Kosner Baskonia y Asisa Joventut. La Supercopa Endesa se disputará los días 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal D’Esports de Badalona, una cita que abrirá oficialmente la temporada 2026-27 del baloncesto español.

Tres partidazos para elegir al primer campeón de la temporada. Las semifinales serán el sábado 19 y la final se disputará el domingo 20, para coronar al primer campeón de la temporada 2026-27. La acb ha dividido el Olímpic en 9 categorías de abonos, manteniendo los precios de la pasada temporada que oscilan entre 40 y 160€, además de sillas VIP en pista.

La temporada del Valencia Basket se iniciará oficialmente 86 días después de que el equipo cerrara el 24 de junio la pasada campaña con la conquista en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid del título de la competición. Será el inicio de otra intensa temporada para los de Xavi Albert, que ya tiene las fechas definidas.

El Valencia Basket defenderá el título de campeón de la Supercopa / ACB

Valencia Basket defiende título

El Valencia Basket, vigente campeón de la competición, el Baskonia, campeón de la Copa del Rey, el Joventut de Badalona, que ejercerá como anfitrión, y el Barça, subcampeón de Liga. El conjunto taronja, que ya arrancó la pasada temporada coronándose en esta competición, buscará repetir logro por segunda vez consecutiva. Será el primer título en juego para Xavi Albert, que ha asumido las riendas del equipo tras el adiós de Pedro Martínez dirección al Real Madrid, movimiento que ha sacudido el baloncesto español y en concreto a Valencia Basket, que ha tenido que reconducir su planificación deportiva.

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Valoración Víctor Luengo

El director de relaciones externas de Valencia Basket Víctor Luengo señalaba tras conocer el emparejamiento que es “difícil hacer una valoración de cómo será la Supercopa cuando estamos los equipos todavía construyendo las plantillas. Indudablemente, por nuestra parte, es un trofeo que queremos ganar, que ha ido ganando con los años importancia, que ahora todos los equipos nos planteamos este primer campeonato como algo importante. Estamos un poco todos expectantes de ver cómo se hace la pretemporada. Por nuestra parte, seguir con la misma filosofía que hemos tenido, a pesar de la cantidad de bajas que hemos tenido, e intentar ganar este primer trofeo”.