Ayala sobre el empujón a Olmo en la final: "No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón"

Roberto Fabián Ayala fue uno de los protagonistas de la final del Mundial. Al acabar el partido, se inició una tangana que dejó varias imágenes destacadas, entre ellas, la del ayudante de Scaloni y excentral del Valencia enzarzado con Dani Olmo y Eric García. El de Paraná ha concedido una entrevista a Valencia Capital Radio para aclarar lo sucedido.

"Es una pena lo que sucedió, pero hay que asumir los hechos y lo que uno hace. En ese momento, cuando acabó el partido, vi que había gresca y yo fui a buscar a mis jugadores para que las cosas no acabaran mal, porque nosotros no somos eso. Pero a veces te encuentras con otras cosas y tienes las pulsaciones a 1000, aunque no es excusa; tengo un lugar en el que no puedo hacer eso, mi comportamiento debe ser otro", declara "el ratón".

"Hay que saber cortar las cosas y hacerse cargo de lo ocurrido. Lo que queda pasa en el campo se queda en el campo", añade. Aunque ha querido dejar claro qué fue exactamente lo que sucedió y acusa a Dani Olmo de decirle algo: "Fue una reacción a algo que me dijeron, pero no fue un puñetazo como se está diciendo, fue más un empujón".

Pese a todo, Ayala se muestra arrepentido: "No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón".

Imagen del conflicto entre Ayala y Dani Olmo / Levante-EMV

Polémicas

Tras hablar sobre todo lo ocurrido, también hubo tiempo para referirse a otras polémicas de la final: "Se buscan cosas para hacer parecer que todo es negativo, hay que hacer periodismo de verdad. No es verdad que estuviéramos de espaldas mientras España levantaba el título, nos acercamos a nuestros familiares porque algunos tuvieron algún problema y ya nos quedamos en esa zona con nuestros aficionados, pero allí había una pantalla gigante y algunos incluso sí que estaban girados".

"El árbitro hizo su partido, aunque hubo faltas leves que no señaló. La expulsión de Enzo Fernández es apresurada por la primera amarilla; la segunda sí que es merecedora de tarjeta. Pero el arbitraje no es excusa y no debemos caer en ello", afirma.

También ha habido tiempo para referirse a las teorías sobre conspiraciones que están circulando en redes sociales diciendo que hablaron con el vestuario argentino para que se dejaran perder: "No pueden decir esas cosas, no las entendemos. No pasó nada de eso, solo un equipo que te superó mediante el fútbol, lo otro no suma". Y es que, Ayala ha reconocido la superioridad y el buen juego español: "Hicieron un partido y un Mundial donde han sido superiores y justos ganadores".

"Todos estos gestos son parte de nuestro fútbol; nosotros jugamos para hacer feliz a nuestra gente. Tal vez jugamos con algo más de contacto y España es nuestra antítesis, pero es lo que nos ha llevado a ganar cosas. Últimamente, todo se agranda con nosotros; parece que hay ganas de que no nos vaya bien"

Tranquilidad

Pese a todo el revuelo que se ha armado, él afirma estar tranquilo: "Estoy en mi casa en Argentina. Ahora toca disfrutar, descansar y estar con la familia". "El dolor después de un partido así necesita días, pero hemos tenido un gran recibimiento y también nos han llegado muchos mensajes; eso ayuda a calmar todo".

Imagen de otra de las tanganas tras el pitido final / Captura de pantalla

"A la gente, decirle que esto es fútbol y que no hay que hacer más hincapié, Nos hemos equivocado, solo queda pedir disculpas y afrontar lo que venga". "Tengo contrato hasta diciembre y todavía quedan partidos por delante; mi idea es seguir con Scaloni", declara Roberto Fabián Ayala.

"No he vuelto a ver el partido, pero cuando ganamos también me costó mucho hacerlo. Nuestro plan de partido simplemente fue intentar presionar y meternos en campo rival, pero España estuvo mejor y nosotros no tuvimos frescura". "Ya con la expulsión quisimos hacer largo el partido y llegar a penaltis, lo que hubiera sido un subidón. No es fácil ganar después de haber ganado", añade.

Sobre el Valencia

Roberto Fabián "el Ratón" Ayala es una de las mayores leyendas del Valencia; su lona en Mestalla así lo demuestra y sus siete temporadas, dos ligas y una Europa League y Supercopa de Europa lo avalan. En la entrevista, también se ha referido al conjunto de Carlos Corberán, puesto que, además de jugador, fue secretario técnico. Él fue una de las primeras "víctimas" de la gestión de Peter Lim y tuvo una salida del club algo polémica junto al, también exjugador, Rufete.

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"Espero que en el futuro vuelva a haber un equipo que represente la ciudad. Pese a todo, hay que darle las gracias a la aficion, que ha acompañado al equipo pese a todo lo que ha pasado". "Ahora estoy en Argentina, pero en septiembre u octubre me dejaré ver por la ciudad", concluye.