CaixaBank expone las Copas de la Liga Endesa femenina y masculina del Valencia Basket

CaixaBank, en colaboración con el Valencia Basket Club, expone las Copa de Campeonas y Campeones de la Liga Femenina Endesa 2025-2026 y la Liga Endesa 2025-2026, conquistadas recientemente por el equipo femenino y masculino del club taronja, en la oficina ‘all in one’ de la entidad financiera situada en el número 21 de la plaza del Ayuntamiento de València.

CaixaBank expone los éxitos del Valencia Basket / Levante-EMV

La exposición ha sido inaugurada este miércoles por la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García y el director de relaciones externas de Valencia Basket, Víctor Luengo; y permanecerá abierta hasta el viernes día 24, con horario de 8:30 a 14:30h, para que los aficionados que lo deseen puedan contemplar y hacerse fotografías con los trofeos.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, ha explicado que “con esta nueva acción nuestra entidad quiere seguir mostrando su apoyo y compromiso con el deporte, y celebrar estos importantes logros del Valencia Basket con todos los aficionados y aficionadas a este fantástico deporte”.

CaixaBank y Valencia Basket rubricaron el pasado mes de octubre la renovación de su acuerdo de colaboración para las cuatro próximas temporadas, hasta la 2028-29. De esta forma, se mantiene una apuesta que alcanzará los 20 años de ambas entidades uniendo esfuerzos y compartiendo valores, confirmando el apoyo global que presta CaixaBank como colaborador tanto de la categoría masculina como de la femenina, así como en Cantera y la Escuela, y su ayuda en el programa One Team de responsabilidad social corporativa que desarrolla la entidad taronja. Además, su patrocinio también con el Roig Arena convierte su apuesta en transversal.

La temporada 2025-2026 ha sido histórica para el Valencia Basket, tanto por los numerosos éxitos deportivos cosechados por sus equipos, como por el estreno del Roig Arena, la nueva casa del club y uno de los recintos deportivos y de entretenimiento con mayor proyección internacional. CaixaBank, como patrocinador del club taronja y además founder partner de este emblemático espacio, ha acompañado al club en un año clave que quedará para siempre en su historia.

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Esta alianza refuerza la apuesta de CaixaBank por el baloncesto, deporte con el que la entidad comparte valores humanistas y deportivos como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, la capacidad de superación y el respeto; claves en la unión de ambas entidades.