¿Quiénes han sido los mejores vestidos del mundial?

A veces conviene echar la vista atrás para poder ver a los rivales a los que España ha eliminado tanto en fútbol… como en moda. El furor que ha despertado la segunda equipación de la selección española es un fenómeno digno de estudio, ya que pese a su elevado precio, ha conseguido agotar existencias tanto de su versión oficial, distribuida por la marca Adidas, como sus réplicas, que siguen arrasando en todos los top manta de la ciudad, dejando sin género en varias localizaciones emblemáticas de este tipo de negocio.

“Es super fuerte, he pasado ya por varios vendedores ambulantes y no la tiene ninguno”, declara una compradora que busca una camiseta réplica para su hijo pequeño, mientras que otras voces indican la simplicidad de la pieza: “Es una camiseta blanca, hay equipaciones mucho más vistosas que no se han hecho tan virales”. En ese apunte, hagamos una recopilación de esas camisetas tan “vistosas” y que, por otra parte, han arrasado en valoraciones de espectadores y visualizaciones en redes.

Como no podía ser de otra forma, la camiseta blanca de España es la primera a comentar: La tienen familias enteras, y a todos les encanta el diseño simple y elegante que tiene, así como que no lleve los colores de la bandera de forma estridente. De hecho, “solo le falta llevar la segunda estrella”, para que sea casi perfecta. La camiseta, con sus remates y dibujos inspirados en la literatura clásica ha arrasado en ventas y se ha colado fácilmente en el primer puesto en lo que respecta a uniformes del mundial, por lo que, si no ganamos, el premio en lo que se refiere a estilo, nos lo llevamos de calle.

La ya icónica camiseta de la segunda equipacion de España, agotada prácticamente en todas partes / Adidas

Uno de los países que tiene fama por sus equipaciones no es otro que Japón, que pese a que en su primera equipación decidieron no arriesgar de forma extrema, la segunda equipación ha llamado la atención de muchísima gente, ya que cuenta con un fondo blanco y 12 rayas verticales de colores, que simbolizan los 11 jugadores del equipo, y una raya extra dedicada a la afición. Toda una masterclass de simbolismo e intención en un diseño aparentemente sencillo, obra de una colaboración de Adidas junto con Yohji Yamamoto, diseñador nipón encargado de la línea Adidas Y-3, es decir, la equipación japonesa del mundial.

Japón ha apostado por un diseño con lineas verticales / Adidas

Otra equipación muy comentada en redes y en la calle se trata de la primera equipación de Alemania, no tanto porque lleve un diseño rompedor o innovador -que seamos realistas, es mona, pero no es una locura- , sino debido a ser la última camiseta que Adidas diseña para el equipo germánico, y que los especuladores suponen que llegará a un valor monetario importante.

Esta es la última camiseta que Adidas diseña para Alemania, que pasará a formar parte de Nike / Adidas

Dos equipaciones que hemos considerado destacar y que no han sido vistas en este mundial son las segundas equipaciones de Costa de Marfil y de Curazao, siendo la primera aclamada por el público , y la segunda de ellas favorita en distintos recopilatorios de moda futbolística debido a sus tonos pastel y aire “retro”.

Las equipaciones de Curazao y Costa de Marfil, de las más habladas este mundial / Adidas y Puma

El equipo de diseño de Puma ha tenido muy buenos resultados, especialmente para selecciones africanas, como Senegal o Ghana, cuyas segundas equipaciones están inspiradas en paisajes típicos de cada país, sin embargo, se ha lucido con la presentación de la segunda equipación portuguesa, que se inspira en la bravura del mar y la historia náutica portuguesa.

Los diseños de Puma han sido muy aclamados por su inspiración en la historia de cada país (De izquierda a derecha: Senegal, Portugalk y Ghana) / Puma

Otro de los países muy aclamados por su segunda equipación se trata de Bélgica, cuya segunda equipación rinde homenaje a René Magritte, pintor surrealista y una de las figuras artísticas más importantes del país, y que según Adidas, “mezcla motivos surrealistas con los elementos icónicos del escudo del club”.

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La segunda camiseta de Bélgica tiene toques inspirados en el el surrealismo / Adidas

Al otro lado del charco, las equipaciones que han causado más conmoción en el continente americano, se trata de la equipación local de México, y la visitante de Argentina. Los mexicanos se visten en un diseño inspirado por la piedra del sol, reliquia cultural del país y para su diseño contaron con la colaboración y el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que custodia el artefacto. Por otra parte, la segunda equipación de Argentina, “captura la pasión y el arte de la cultura del país”, según describe Adidas, pero ha levantado pasiones en redes sociales debido a su estilo desenfrenado y con influencias psicodélicas.