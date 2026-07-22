Mestalla bajará el telón con 40.000 abonados

El Valencia CF ha cerrado la campaña de abonos 2026-2027, y en una primera estimación la renovación de pases asciende a 40.000. La cifra, avanzada por el diario As, es casi un calco de la registrada la pasada temporada, ya que unicamente un 0,5% (menos de dos centenares) ha decidido no continuar con abonado. De tal fomar que Mestalla bajará el telón de su centenaria historia con 40.000 fieles cada domingo, más las entradas que saldrán a la venta para cada uno de los 19 partidos del campeonato de Liga.

Cabe recordar que para la última temporada en Mestalla el club decidió congelar el precio de los abonos respecto a 2025, aunque la mayoría de socios han pagado más este curso que el anterior. De hecho, en la presentación de la campaña, la entidad expicó que el precio medio del abono se situaría en los 475 euros, unos 15 euros más. A su vez, el precio de las entradas sí registrarán una subida de hasta un 15 %.

Además, el Valencia CF también decidió implantar este año la reducción del descuento para los abonados y accionistas (con un mínimo de 11 títulos), que pasa del 10% al 5%. El club defendía que pretende incentivar la asistencia al estadio, que comporta más afluencia, mayor animación y consumo, tanto en barras como en la tienda. En este sentido, sí se ha mantenido el descuento del 10% sobre el precio base por la asistencia al 80% de los partidos de la temporada anterior y del 15% sí se ha acudido a todos los encuentros. En cambio, ya no se aplicarán ambas deducciones juntas (accionista + asistencia), si se cumplían ambos requisitos, sobre el precio del pase, sino que solo se obtendrá el de mayor descuento.

No se acumulan descuentos

El Valencia trataba de corregir esta anomalía de acumular descuentos (argumentando que en cualquier promoción siempre se estipula que los descuentos no son acumulables), pero que suponía una ventaja para el socio y accionista, implantada desde hace ya algunos años. Por tanto, un abonado y accionista, por ejemplo con el 80% de asistencia, ha acabado pagando este año más que el anterior pese a la congelación de precios, ya que pasa de un descuento del 10% (accionista) más otro 10% (asistencia) a únicamente del 10% (asistencia) al eliminarse la suma de descuentos.

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Sin nuevas altas

Por otro lado, el Valencia ha cerrado su campaña de abonos 26-27 sin nuevas altas. El club decidió no abrir el proceso para nuevos abonados al considera que la barrera de los 40.000 actuales supone el punto de equilibrio entre abonados y entradas a la venta, para un aforo máximo por encima de los 47.000 espectadores. De hecho, la entidad blanquinegra se marca el objetivo de tener 50.000 abonados en el Nou Mestalla y destinar las otras 20.000 localidades a ticketing, servicio de entradas. Consideran que ese es el punto de equilibrio (80-20) entre abonos y entradas. En este sentido, el Valencia afronta el nuevo curso con 40.000 abonados y 7.000 socios VCF, una modalidad que permitirá participar en el proceso de elección de asiente en el Nou Mestalla, con lo que en el caso de renovar todos su pase el próximo verano, se estaría muy cerca de la ansiada barrera de 50.000 fieles en el coliseo de Cortes Valencianas.