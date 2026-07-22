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Peter Lim está en Valencia

El magnate singapurense se ha reunido con Javier Solís y Ron Gourlay en pleno mercado de fichajes

Ron Gourlay explica qué quiere hacer Peter Lim con el Valencia

Ron Gourlay explica qué quiere hacer Peter Lim con el Valencia / JM López

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Pau Pardo

Valencia

Peter Lim está en Valencia. El magnate singapurense rompe una sequía de alrededor de siete años sin visitar la ciudad y reaparece en la ciudad para reunirse con Javier Solís y con Ron Gourlay. El máximo accionista de la entidad se ha reunido con sus ejecutivos en pleno mercado de fichajes.

El propietario de la mayoría accionarial del Valencia CF, cazado por La Grada en la ciudad, no ve un partido en el estadio de Mestalla desde 2019 cuando pesenció en directo un Valencia CF - Real Madrid de la exitosa temporada del Centenario.

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Desde entonces han pasado siete años, en los que la gestión de los Lim ha llevado al club de Mestalla a jugar las peores temporadas de su historica, convirtiéndose en un equipo que ha pasado a luchar por no descender cuando en aquel momento, en el de su última visita, lo hacía por títulos y por jugar la UEFA Champions League.

Fuente: Superdeporte

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